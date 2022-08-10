国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程试验线竣工
2022年08月10日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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图为行驶中的“红轨”试验线列车。
本报赣州8月9日电 （记者郑少忠、周欢）9日，国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程试验线——“红轨”，在江西兴国县正式竣工，并实现将稀土永磁磁浮技术与空轨技术结合，建成中低速、中低运量的新制式轨道交通系统。
“红轨”正线全长约800米，均为钢构高架线，磁浮列车采用2车编组，载客能力为座席32个、定员88人，最高设计运行速度为80公里每小时。试验线依托的新型稀土永磁磁浮轨道交通系统由江西理工大学于2014年首次提出并牵头研发，2021年由中国中铁下属企业承接该技术成果的落地转化建设工程，我国具有完全自主知识产权。
相较于地铁，“红轨”造价更低，不仅适用于城市、景区、商务中心、特色小镇等常规环境，也适用于沿江、环湖、海边、高寒、荒漠等特殊环境。
《 人民日报 》（ 2022年08月10日 01 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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