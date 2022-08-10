本报记者 窦瀚洋

在浙江舟山，从岱山岛到舟山本岛，需要多长时间？

过去，坐车换轮渡，怎么也得两个小时。如今，开车直达舟山本岛，时间至少能缩短一半。连接舟山本岛与岱山岛的舟岱大桥去年12月29日全线建成通车，结束了岱山县长期以来不通陆路的历史，浙江乃至长三角地区实现县县通高速公路。

开通第一天，舟山市欣鑫汽车内饰件有限公司总经理金哲，就上桥体验了一把。作为土生土长的岱山人，他既兴奋又惊喜：“大海不再是阻隔，大桥肯定能为家乡带来更好的发展。”

半年多时间过去，再见金哲时，他正忙着往货车里装货，座椅骨架、面套、头枕……预计1天后，这些配件就将在江西南昌的汽车座椅总装厂里完成组装。他忙得大汗淋漓。

走进企业车间，机器声轰鸣不断，工业机器人手臂来回摆动，到处一派热火朝天景象。

“现在物流短板得到了最大程度弥补，不仅方便而且划算。”休息间隙，金哲向记者算起一笔账：舟岱大桥通车前，每逢出车要先将产品送到码头吊装上船，船运至宁波舟山港后再装车送往目的地，“船费加上损耗，每吨产品运费要比现在贵10到20元。”如今全程高速，告别了过去“装车—卸货—装船—卸货—装车”的繁琐送货流程，政府还有运费补贴，从岱山到宁波的运输成本，至少下降一成多。

大桥通车带来的不只是成本节约，对于注重信誉的企业而言，现在交货的时效性也有了保障。金哲的主要合作商分布在江西、山东、湖北等地。“以前船运是唯一的方式，有时候会遇到停航或摆渡车辆过多、排队延迟等情况，就算我们争分夺秒，交货也可能晚，对企业来说是不小的损失。”金哲说。

“有了大桥，我们也不需要在宁波设置中转仓了，线上业务有了当天送达的可能。”对于未来，金哲信心十足。今年的一场全国创客比赛，金哲捧回了舟山赛区三等奖，他透露，企业正在积极拓展生产，研发除汽车座椅以外的办公椅、电竞椅等新产品。

今年上半年，浙江全省综合交通完成投资1940亿元，同比增长14%，完成年度投资任务3400亿元的57.1%。

下一步，浙江将以交通规划推动产业、城乡、区域布局优化，由单一交通向立体交通、综合运输提升，由传统交通向未来交通提升。结合地域特色，适应人口、经济发展趋势，助力共同富裕。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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