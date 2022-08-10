本报北京8月9日电 （记者蒋建科）9日，在第二届畜禽种业科技创新峰会上，经国家畜禽遗传资源委员会审定，由中国农业科学院北京畜牧兽医研究所主导培育的“华西牛”获得了国家畜禽新品种证书，成为我国具有完全自主知识产权的专门化肉牛新品种，我国肉牛育种取得重大突破。

据介绍，“华西牛”具有生长速度快、经济效益高等特点，既适应全国所有的牧区、农区以及北方农牧交错带，也适应南方草山草坡地区。

目前，全国“华西牛”重要场户达41家，联合育种企业总数达60余家。目前，“华西牛”已开始第五世代的选育工作。按照当前遗传进展推算，“华西牛”再经过5—10年选育提升，其生长速度等主要指标将达到国际先进水平。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 08 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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