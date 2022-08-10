本报石家庄8月9日电 （记者史自强）近日，河北省农业农村厅、石家庄海关联合制定了《促进全省农产品出口十条硬核措施》（以下简称《措施》），旨在推进全省农产品出口在实现良好开局基础上再上新台阶，为推动全省外贸保稳提质提供有力支撑。

根据《措施》，河北将提高出口农产品货物通关效率，设立进出口鲜活易腐食用农产品属地查检绿色通道，提供多种通关模式供农产品出口企业选择。将建立农产品出口企业服务数据库，定期回访农产品出口企业，及时协调解决企业反映的合理困难诉求。同时，河北将联合开展系列农产品出口专项培训，努力帮助农产品出口企业用足用好各项贸易政策。

此外，河北还将创建农业国际贸易高质量发展基地，围绕精品蔬菜、中药材、沙地梨等15个优势特色产业集群，积极拓展出口销售渠道，支持农产品自主品牌开拓国际市场。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 08 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经