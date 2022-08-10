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西藏自治区科技进步贡献率增至45.6％

2022年08月10日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报拉萨8月9日电  （记者徐驭尧）记者从西藏自治区科技厅获悉：党的十八大以来，西藏科技进步贡献率从2012年的35%增长至“十三五”末的45.6%，为西藏经济社会高质量发展提供有力支撑。

　　据介绍，西藏大力推进科技体制机制改革，初步建立科学、规范、高效、诚信的科技评价体系。推进科技管理向科技服务转变，探索实施科技计划项目“揭榜挂帅”等新型管理制度，促进跨部门、跨区域协同创新。西藏设立第二次青藏科考科技专项，累计服务保障超过1万人次参与的820余项科考活动，区内超过730人次参与其中的130余项科考活动，服务保障工作量达到全国整体工作量的3/4以上。

　　近年来，西藏科技创新能力大幅提升。创新平台建设取得历史性突破，多个领域创新平台从无到有；国家野外科学观测研究站由5个增加到9个；市场创新主体不断发展壮大，高新技术企业由27家增加到103家；基层科技人才队伍不断发展壮大，累计选派“三区”科技人才8282人次，在全国率先实现科技特派员行政村全覆盖。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月10日 15 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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