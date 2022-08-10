本报记者 韩 鑫

图①：濮院镇一家毛衫品牌电商主播在线带货。

陈建忠摄（人民视觉）

图②：浙江圣奈尔服饰公司的数字化车间内，智能电脑横机正开足马力生产。

陈建忠摄（人民视觉）

今年以来，应对超预期因素影响，稳经济一揽子政策措施加快落地，帮扶中小企业纾困解难，助力实体经济企稳回升。日前召开的中共中央政治局会议提出，“要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境”。

今日起，本版推出“走进市场探冷暖”系列报道，聚焦一个产业集群、一条运输路线、一群创业者，展现千行百业市场主体迎难而上的主动作为，反映今年以来各地区各部门持续助企纾困的生动实践。

——编 者

量大面广的中小企业是稳经济的基本盘。习近平总书记指出，要千方百计把市场主体保护好，激发市场主体活力，弘扬企业家精神，推动企业发挥更大作用实现更大发展，为经济发展积蓄基本力量。

浙江桐乡濮院镇羊毛衫市场，一场迟到的冬季新品订货会终于如约而至，吸引客商纷至沓来。这座销量占全国75%的羊毛衫集散中心，两个多月前摆脱疫情影响恢复生机，如今，市场内的1.3万多间门市正全力备战秋冬市场，不远处，6000多家羊毛衫生产企业开足马力赶制订单。

作为全国最大的羊毛衫集散中心和产业基地，每年有近7亿件羊毛衫从濮院销往全国各地。今年以来，受疫情等因素影响，企业市场订单骤降，一度生产停摆。经过复工复产后，再次步入正常轨道。毛衫产业集群的纾困企稳路成为我国经济恢复向好韧性强的一个生动缩影。

挑战之下，企业如何奋力突围？怎样更好助企纾困，实现承压增长？记者调研采访了濮院镇羊毛衫产业集群，探寻他们迎难而上、化危为机的实践。

直面压力的奋力转型

持续发力线上直播，加快数字化升级

“桑蚕丝面料短袖，拍一发二，只要98元……”

清晨6点多，千柏年品牌的直播间里，主播已开始吆喝。从早上一直到晚上12点，几个主播轮番上阵，带货几乎不断档。“任何一个时间段，都可能有人下单。”看着后台下单数上涨，品牌创始人俞永祥长舒一口气。

今年3月底，受疫情影响，市场遇冷。一边是订单量大幅下降，另一边则是库存量越积越高。“最难的时候，积压了超过3000万元的货，半个足球场大小的仓库里堆得满满当当。”俞永祥回忆。

面对困难，俞永祥并不慌。4月中旬复工复产，到6月初便完全恢复元气，7月的销售额已追平去年同期水平。

“跨入直播赛道是我们迅速恢复的关键。”俞永祥介绍，两年多前新冠肺炎疫情发生时，企业意识到直播不仅是风口，更是突破口，“当时库存积压、现金流吃紧，不转型没办法活下去。”

转型，说干就干。短短两年间，从试水第一场品牌直播到在平台坐拥580万粉丝，如今，千柏年的线上销售占比已从50%提升到95%，市场规模也越做越大，去年公司营收实现翻番。“直面消费者，不仅销售成本更低，还能更好拓展市场。”俞永祥信心满满，上半年营收略有下降，但全年有望实现增长。

当压力从销售端传导到生产端，不少羊毛衫企业也很快给出自己的“解法”。

走进浙江圣奈尔服饰公司数字化工厂，偌大的车间里，几乎看不见人影。48台一体成型智能电脑横机整齐排列、有序运转。只见纱线来回穿梭间，一件件羊毛衫渐次成型。与此同时，车间一楼显示屏上，订单数、产销情况等数据实时跳动，为即将到来的生产旺季提供决策参考。

“近两周，企业销售额已超越去年同期，不少订单也开始回流，7月订单量实现同比持平。”在公司负责人夏连根看来，这得益于一直以来的数字化改造和技术提升。

3月正值订货季，圣奈尔刚准备大干一场，便遭遇了新一轮疫情。“尽管很快复工复产，但客户的订货模式却由过去的一次多订转变为少订多补。”夏连根说，新模式要求生产线具备快速反应能力，数字化生产的优势一下子显现出来，“数字化改造后，生产效率大幅提升近20%，订单交货周期从原来的7天缩短至4天，新增订单不降反升。”

无论是转向线上直播，还是引入智能生产线，坚定转型成为濮院毛衫企业奋力突围的关键词。“面对疫情等因素挑战，更多企业加速了数字转型的步伐。”濮院镇副镇长查剑斌介绍，为支持向直播电商转型，濮院成立了时尚产业直播电商联盟，集中优势资源进行平台联享、活动联办，带动众多羊毛衫企业完成直播“触网”，实现市场快速回暖。今年上半年，濮院抖音电商直播已服务商家500家，累计销售额超10亿元。截至目前，超过40家企业实现产线智能化升级，小批量定制化生产能力更强。

眼下，1.5平方公里的濮院镇羊毛衫产业集群，300间直播间已然就绪，智能生产中心、智慧物流云仓实现快速响应，1万平方米摄影基地服务一应俱全。“更加完善的基础配套，有利于促进集群内中小企业加快数字化转型，助力羊毛衫产业巩固恢复向好势头。”浙江省羊毛衫协会会长吴炳明说。

务实坦诚的政企座谈

落实助企纾困举措，坚定投资发展信心

困难挑战之下，实现承压增长，既要企业持续练好内功，更需有外力相助。

“企业进行数字化技术改造，能不能申领补贴？”

“能，经验收合格，给予投入最高25%的补助。”

“缺乏抵押物，怎么才能更快贷到款？”

“可以找政府性融资担保机构提供增信服务，免担保费。”

6月7日，桐乡市发改、经信、商务等部门负责人来到濮院，与当地企业家和市场经营户进行了一场务实坦诚的面对面交流。针对企业提出的问题，各部门负责人逐一解答。

原来，经历了复工复产，大多数企业生产经营已陆续步入正轨，但上半年当地经历两轮疫情，市场需求疲软，一些采购商处在观望状态，订单总数和每单订货数都出现不同程度的下降，导致部分羊毛衫企业由主动出击转入被动退守，投资意愿有所减弱，上半年全镇亿元以上服装企业技改项目降至个位数。

“信心比黄金更重要。”濮院镇党委原委员王海波说，这次企业家座谈会是一场稳企帮扶的政策解读会，摸清楚企业存在的困难，把助企纾困的政策讲透了；这也是一次全镇转型升级的提振会，鼓励企业转变发展模式，更好提升自身竞争力。

——落实减负政策，助力企业轻装上阵。

“这段时间忙着复工抢单，没留心有这么多惠企政策。”夏连根记忆深刻，座谈会上，到会的企业负责人都拿到了一本“稳企帮扶”专项行动政策汇编。经过部门负责人现场解读，发现可以申报数字化改造补助，预计能为圣奈尔服饰公司省下数十万元。

——亮出贴心服务，坚定企业投资信心。

为持续增加优质产能、提升承接订单能力，前不久，蒂维时装有限公司准备投资1亿元引入进口无缝一体成型机，“多部门网上联审联批，审批效率大大提升，目前已在办理最终备案手续。”公司董事长沈卫国说。

座谈会搭起信息桥，纾困按下“加速键”。5月底，濮院镇召开政银企对接会，组织金融机构对相关企业的融资需求开展一对一个性化服务；6月，桐乡市发布惠企纾困44条政策举措，涉及加大中小微企业所得税减税力度、延续降低费率和社保返还政策、降低企业融资和用能成本等举措。为鼓励支持企业稳产增产，桐乡市已提前拨付财政奖补资金6.58亿元，惠企1.36万余户次。今年以来，国网桐乡供电公司累计走访服务纺织企业154次，为用户节约用能成本145.58万元。

数据显示，尽管受疫情影响，今年上半年，濮院镇实现规上工业总产值29.6亿元。市场持续回暖，上半年羊毛衫市场实现成交额326.7亿元，电子商务交易额突破156.9亿元，占比近50%。投资不断攀升，全镇完成固定资产投资25.2亿元，同比增长18.7%，完成年度目标的51.4%。

“波动只是一时的，只要做到人无我有、人有我精，再难的坎也能跨过去。”沈卫国语气坚定，有了政策帮扶，接下来的步子要迈得更大一点，快步向打造无人车间、建设未来工厂的目标迈进。

“虽然只是一次座谈会，但实际上给远方的客户传递出一个鲜明的信号，那就是我们准备好了，欢迎随时过来。”夏连根说，座谈会是一个新的起点，公司正在研发新产品，努力把失去的时间抢回来。

上下游协作的团体作战

龙头企业带动中小企业复苏，融通创新释放发展活力

向毛衫产业集群深处细细探寻，不难发现，大中小企业正拧成一股绳，汇聚应对风险挑战的强大合力。

“嗡嗡嗡”，信号灯闪烁，机器声轰鸣。浙江乐尚美意实业公司的生产车间里，全自动吊挂生产线开足马力全速运转，编织、缝合、砂洗、熨烫道道工序有条不紊，一件件冬装新品接连下线。

“随着市场逐渐转暖，公司在全国的2400多家线下实体店销量也在回升，目前产能已恢复到去年同期的九成左右。”公司负责人孙公科说。

大河有水小河满。作为一家集研发、制造、销售于一体的时装品牌龙头企业，乐尚美意全面复苏，也带动产业链上的中小供应商渐次恢复生机。

两公里外的嘉兴慕丽服饰有限公司率先感到“暖意”。由于公司主要市场在长三角地区，受疫情影响，今年产品销量下降近30%。“最犯愁的时候，作为主要客户的乐尚美意非但没有减少订单，反而加派了订单。”公司负责人周红说，线下展销会开不了，他们就带着设计师团队来我们厂房指导款式开发，很大程度弥补了我们的损失，目前公司产能已基本恢复。

再向外看，5公里外的思梵服饰有限公司也开足马力赶订单。“服装交货周期通常有3到5个月，往往需要厂商先行垫款生产。受疫情影响，现金流变得更加紧张，对小企业来说，按时回款就是及时回血。”公司负责人伍洪刚说，虽然行情不好，但乐尚美意的每笔账款总能及时支付，帮助企业扛住风险、持续运转。

小河有水，也让大河丰。“同处一条产业链，倘若上游主力供应商不给力，我们的研发销售体系也难以有效运转。”孙公科说，“公司有40多家供应商，疫情发生以来，货款一天不差，防疫物资及时共享，上下游同频共振、以点带线，促进整个产业链的快速复苏。”

让龙头企业开起来、转起来，带动更多中小企业活下来、留下来，成为濮院镇羊毛衫产业集群恢复向好、提升产业链供应链稳定性的重要一招。

“历经暖冬和疫情影响，服装行业整体承压， 上半年全镇规上工业产值同比下降4.6%。”查剑斌介绍，通过成立22个服务专班，与辖区内的126家规上企业结对，收集梳理了100多个急难愁盼问题，以清单形式将责任落实到人并逐项化解，更好助力企业尽快动起来、好起来。今年力争新增规上企业30家，亿元企业4家。

携手渡难关后，在濮院镇羊毛衫产业集群，大中小企业协同发展并未止步，而是通过融通创新，释放出更为强劲的创新活力。

作为主力供应商，伍洪刚最近成了乐尚美意的“常客”。“我们受邀联合开发明年春季的新款，几乎每天都要杭州、桐乡两头跑。”伍洪刚说，过去大多是来样加工，跟客户配合度不足，如今深度参与产品设计，让公司稳定发展更有保障。今年底，公司计划新增一批智能化设备，届时不仅日产量将大幅提升，产品开发能力也会更强。

“经过多年的发展，濮院已经拥有8000多家中小企业和超过120家规上企业，形成集设计、生产到销售于一体的完善的毛衫产业体系，这构成了应对风险挑战的信心底气。”濮院镇党委书记、濮院羊毛衫市场管委会主任虞武君表示，依托产业链优势，下一步将发展“以大带小、以小托大”的模式，由以前的单点企业竞争逐步转向产业链的生态竞争，更快形成大中小企业融通发展的产业生态。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经