原标题：德龙钢铁入榜“世界500强”并发布企业社会责任报告

8月3日，《财富》杂志发布2022年“世界500强”企业榜单。上海德龙钢铁集团有限公司凭借2021年1957亿元的营收入榜500强，位列榜单第469位。

德龙钢铁集团董事长丁立国接受世界500强证书

德龙钢铁集团董事长丁立国提到，入榜世界500强，对于德龙钢铁集团的发展进程具有里程碑意义。以此为新起点，德龙钢铁集团综合实力跃上新台阶，高质量发展踏上新征程。在他的讲话中，从坚持绿色低碳、推进智慧工厂建设、新天钢司法重整、强化创新驱动、实施战略慈善等六个角度梳理了德龙钢铁集团的高质量发展的历程。据了解，这六个角度也对应了德龙钢铁集团的发展模式——“六个德龙”：红色德龙、精益德龙、绿色德龙、创新德龙、智慧德龙、幸福德龙。

“六个德龙”的标杆化发展

在红色德龙，强调“虚功实做”，打造“拇指党建”有效利用新媒体优势加强党员教育工作，延伸服务管理功能；在精益德龙，通过对标学习，形成了“探之愈精、造之愈益”的精益观，通过实施特殊贡献、吨钢创效、亮点管理“管理三大抓手”的成绩，全方位杜绝浪费，深挖潜力，向管理要效益；在绿色德龙，秉承投入不设上限、“尽社会责任，创绿色财富”的环保观，将钢铁厂区打造成一个融“生产洁净化、制造绿色化、厂区园林化、建筑艺术化”为一体的4A级景区标准的现代钢铁旅游标杆企业，德龙生产厂区成为国家首批绿色工厂，民营钢企中第一批环保A类企业，第一家钢铁行业在生产企业国家AAAA级旅游景区；在创新德龙方面，德龙钢铁坚持大投入、产学研相结合，大力推广新技术应用，先后开发出四大系列十余个新钢种；智慧德龙方面，基于数字化、智能化与生产经营过程全要素的深度融合，长期支撑着集团在降低成本、提高效率、规避风险等方面的快速分析、快速解决、提炼模式，在集团生产、采购、销售、财务、物流、设备、能源、环保、安全等各个方面积累的丰富经验，促进了全方位的管理优化与提升。

德龙钢铁集团董事长丁立国

德龙钢铁视员工为最大的财富，在员工幸福感、获得感投入方面，不仅重物质投入，更注重以文化引导职工发挥主动性、创造性，在各自的岗位上实现更大的价值。大至德龙钢铁的教育慈善捐助、职工慈善互助基金、员工公益轮岗、高管对口帮扶，小至食堂卫生、老人有病、婚丧嫁娶、职工创造室、夏季送清凉、工作环境改善、医务室改良等等，德龙钢铁可谓无微不至。

尤为可提的是，在德龙钢铁集团2019年成功参与天津渤钢系企业司法重整并成立了新天钢集团，通过转换经营管理机制、实施工艺装备升级改造、加强环保深度治理等有力措施，企业发展稳定向好，职工收入提高，赢得了政府、股东、社会和职工认可。

如今，在“六个德龙”模式的标杆化发展中，德龙集团已经形成了集钢铁冶炼、冷轧、焦化、金属制品、科技研发、经营贸易、智慧物流、MRO电商、再生资源、能源环保等业务板块于一体的跨行业、跨区域、跨国界大型综合钢铁集团。

从战略慈善的高度践行企业社会责任

德龙集团以共益理念为指引，将企业公益慈善上升到战略慈善高度，作为企业发展战略的重要组成部分。战略慈善强调通过公益手段解决社会问题，创造社会价值，同时将公益慈善与企业文化发展融为一体，在公益实践的构成中，不断塑造与形成德善兼备的企业文化。

仅在2021年，德龙钢铁集团对外捐赠1.11亿元。在乡村振兴方面累计捐赠超过6000万；捐款1000万抗击疫情；在河南遭受百年洪涝灾害时，心系灾区，捐款2000万助力灾后恢复；在“99公益日”时，全集团海内外4.8万名员工积极参与公益，传递善意与温暖。

2022年，聚焦“以产业富农助力乡村振兴”，德龙钢铁捐赠4000万为河北井陉县南峪镇、天长镇等7个乡镇2万亩花椒产业基地提供优质的苗木品种、完善的水利配套设施、专业的技术指导，惠及周边53个村。

此次，在发布入榜世界500强的同时，德龙钢铁在发布了2020—2021年度企业社会责任报告。在《德龙钢铁集团企业社会责任报告》中，从红色德龙、精益德龙、绿色德龙、创新德龙、智慧德龙、幸福德龙“六个德龙”模式的发展、运作中展现了德龙集团在企业社会责任方面的表现。

德龙集团承担企业社会责任，不仅仅是简单地解决眼前的问题，而且是要卓越性解决问题，即追求事情的极致和获得尊严感：让事情不仅仅是做出来，而且要做得漂亮；不仅仅是应对问题、渡过难关，更是建构性地战胜和超越问题，在问题解决的底座上建构更为宏大的格局。

在这种背景下，社会责任对于德龙而言，并不是独立于生产经营之外的额外活动，更不是为了被动应对外界的要求或是为了追求获得表彰或嘉奖，而是以战略眼光来看待企业社会责任，从企业家的内心出发，注重企业为社会带来的贡献、是否能真正产生价值以及是否符合内心对社会责任的追求和理解，也在内心中真正看重当地社区、社会公众以及企业内部员工的认可和尊重。

丁立国表示，希望企业像“松”一样坚定、挺拔，把欲望放低，把希望放远。在未来30年，感恩知止，坚持战略，继续炼好钢，让钢铁更有温度，在推进行业发展的同时，让社会更美好，为中华民族的伟大复兴贡献钢铁力量。

(责编：李源、董童)

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