新华社北京8月9日电 (记者赵文君)党的十八大以来，在习近平经济思想的指引下，党中央、国务院坚持推进“放管服”改革，围绕优化营商环境作出一系列重大部署，出台一批政策举措，通过不断深化改革创新，激发各类市场主体活力。

当前，各地深入贯彻党中央、国务院决策部署，深化“放管服”改革、优化营商环境的典型经验和做法不断涌现，形成“一地创新、各地复用”的放大效应，厚植吸引市场主体投资发展的“沃土”。

通“堵点”，让纾困政策畅达企业

今年以来，重庆市巴南区以打造营商环境创新试点城市为契机，为中小微企业打造“巴巴实”一站式企业服务云平台，通过整合中小微企业服务体系的力量和优质社会服务资源，提升政务、金融、产业服务质量，持续优化营商环境，提升企业获得感，激发企业活力和创造力。

重庆思睿创瓷电科技有限公司是一家通信设备领域高科技企业。高峰时期，公司每天需要将大约200套产品送至几十公里外的第三方机构开展测试，物流费用是一笔不小的开支。今年5月，企业通过该平台发布需求，就近匹配了一家检测机构，再也不用将产品送到大老远的地方去检测了。

“平台精准推送了稳岗返还政策，我通过一键申报，没多久就获得了企业申报失业保险稳岗返还资金91.8万元。”重庆京邦达物流有限公司人力资源部总经理尚坤说。

针对中小企业的经营痛点和难点，“巴巴实”一站式企业服务云平台通过多维度数据精准构建企业画像，不仅打通供应链堵点，还引导部门依托平台开展政策宣讲直播，全面了解企业需求，助企纾困模式也从“被动服务”转向“主动问需”，辖区营商环境由此迈上了一个新台阶。

作为重庆市科技型中小企业公共服务中心巴南试点平台、重庆市区域型数字化转型促进中心，该平台目前已上线企业2.7万余家、推送政策1.46万余次、发放贷款约2.3亿元、解决企业诉求121个。

解“盲点”，促进要素便捷流动

今年6月20日，从日本横滨港启运的国际货轮靠泊广州南沙港，船吊起重机将一个个集装箱迅速卸载，首单“湾区一港通”进口货物在广州南沙港顺利通关。

“湾区一港通”以南沙港为枢纽港，珠江多个沿江内河码头为支线港，实施两港之间物流一体化运作，货物24小时调拨轮转，进出口货物在内河码头完成通关手续，运抵南沙港即可装船，实现经南沙港转运的进出口货物“7×24”小时快速通关，整体物流时长压缩40%，每个货柜可节约运输成本约200元。

广州市东风南方实业有限责任公司进口部经理杨玉新说，与以往的转关模式相比，“湾区一港通”不仅节约了人力成本和时间成本，还有利于提升货物流转效率，便于公司更有针对性地安排生产计划。

这一创新模式有效提升了大湾区港口群总体服务能级，目前有14个码头实现了出口业务常态化，已累计运输超过4万标箱。

南沙海关南沙港运输工具监管科科长秦熠介绍，在南沙口岸，除“湾区一港通”外，还有内外贸集装箱同船运输、启运港退税等多项跨境贸易便利化措施供企业选择，优化通关环节、再造物流流程，在做好监管工作的同时，为进出口货物通关按下了“快捷键”。 2021年11月，国务院印发《关于开展营商环境创新试点工作的意见》，广州市入选营商环境创新试点城市。今年广州市海珠区推出“数据经纪人”试点，由海珠区推荐的广东电网能源投资有限公司等3家企业成为首批“数据经纪人”。

南方电网广东广州供电局副总经理龙云介绍，在电力生产和电能使用各环节产生了海量数据，以往这些数据只在内部流转使用，数据资源无法盘活，潜力得不到充分释放。协同“数据经纪人”及金融机构开展“电力贷”业务，目前已推出“穗信贷”系列数据产品，提升中小微企业贷款、融资便利性。

广州市海珠区政务服务数据管理局局长黄津表示，“数据经纪人”是探索通过市场机制激发各类供需主体活力的创新性改革，将为全面推行“数据经纪人”制度积累可复制、可推广的经验。

破“难点”，优化服务有的放矢

党的十八大以来，一些地方不断创新机制，着力推进职能转变，大幅压减和调整行政审批事项，从简政放权入手，推动放管结合和优化服务。

近年来，浙江省大力推进政务服务“一网通办”，打通国家部委、省市县319套业务系统，全省3638个政务服务事项实现无差别受理、同标准办理，85%的政务服务事项实现“一网通办”、112个事项实现全国范围内“跨省通办”线上可办、120个高频事项或服务场景应用实现长三角地区“一网通办”。

围绕百姓经商创业的难点痛点，政务服务机构不断创新推出便民服务举措。

从2019年开始，围绕公民个人出生到死亡、企业准入到退出两个“全生命周期”，浙江省推出一批便民利企“一件事”，通过数据共享、流程再造、制度重塑，实现群众从“跑部门”向“跑政府”转变、“跑多次”向“掌上办”“跑零次”转变。

针对货车司机跨省办证难、停车休息难、通行保障难等问题，浙江省上线“卡车司机在线”应用，为货车司机提供办事办证、行车服务和权益保护的一站式服务。自今年5月24日上线以来，已为2万余家企业、16.4万名货车司机提供各类服务208万余次。

针对医学检查检验结果跨院认定难等痛点，浙江省上线“浙医互认”数字化应用，构建医检互认数智体系、标准体系、保障体系，实现检查检验结果全省域实时校验、重复提醒、快速调阅、互认确认。自2021年9月上线至今，已累计调阅2876.11万项次、互认1419.71万项次，直接节约医疗费用达6.3亿元。

优化车辆检测服务，浙江省创新推出预约办、交钥匙、一窗办、容缺办等便民举措，对全省汽车检测站进行综合改造提升。改革后，车检时间平均缩短一半以上，基本消除车检站非法中介，每年惠及全省860万车主，群众“好评率”达99.6%。

在一体化纵深推进“放管服”改革中，各地以数字化改革助力政府职能转变，不断提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同治理和服务水平。

(责编：王震、陈键)

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