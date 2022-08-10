新华社南昌8月9日电（记者陈毓珊、贾伊宁）9日，国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程试验线——“红轨”，在江西兴国县正式竣工，并实现将稀土永磁磁浮技术与空轨技术结合，建成中低速、中低运量的新制式轨道交通系统。

“红轨”试验线由江西理工大学牵头，与江西兴国县人民政府联合中铁六院、中铁工业、国家稀土功能材料创新中心等单位共同完成。正线全长约800米，均为钢构高架线，磁浮列车采用2车编组，载客能力为座席32个、定员88人，最高设计运行速度为80公里每小时。

当日9时30分，一组红白相间的空轨列车悬浮在蓝色轨道下方，在当地群众的注视下，缓缓驶出兴国县永丰站，沿站前大道东侧绿化带，一路向北至静调库，全线用时约4分钟。

中国中铁股份有限公司副总裁李新生表示，试验线依托的新型稀土永磁磁浮轨道交通系统由江西理工大学于2014年首次提出并牵头研发，2021年由中国中铁下属企业承接该技术成果的落地转化建设工程，我国具有完全自主知识产权。

中铁六院集团总经理陈国栋介绍，“红轨”拥有独立的路权，单趟运量不到地铁运量的一半，但造价仅为地铁的五分之一，不仅适用于城市、景区、机场接驳、商务中心、特色小镇等常规环境，在沿江、环湖、海边、高寒、荒漠等特殊条件下也能大展身手，试验线的竣工将助力绿色交通与低碳出行。

(责编：王震、陈键)

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