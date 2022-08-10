新华社郑州8月9日电（记者李丽静、牛少杰）8月9日，第六届全球跨境电子商务大会在河南郑州开幕。3.8万平方米的展厅内，来自200多家跨境电商的进出口商品，吸引不少参观者驻足、购买。

近年来，随着跨境电商贸易机制的逐步完善、国际物流网络的持续疏通，跨境电商渠道加快拓宽，越来越多的市场主体正通过这一渠道实现“买全球、卖全球”。

站在时代风口迎接新模式

商务部数据显示，我国跨境电商综试区线上综合服务平台备案企业超过3万家。跨境电商大幅降低国际贸易专业化门槛，一大批“不会做、做不起、不能做”的小微主体成为新型贸易的经营者。站在时代风口，他们一方面保留传统经营模式，一方面迎接新模式洗礼。

伊朗小伙子胡文宇（其中文名）是波斯印象商贸（北京）有限公司的销售经理。他说，公司主营业务是把伊朗的地毯、挂毯、手工艺品等销往中国，“以前主要是在抖音、微信和快手上销售，这是第一次到河南参加全球跨境电商大会，希望通过展会结识更多新客户。”

与胡文宇年龄相仿的河南省周口市鹿邑县盛颜堂化妆用具有限公司总经理李振杰，向记者展示了公司生产的化妆刷。

“原来公司产品出口或通过贸易公司，或直接出口。现在，通过速卖通、阿里巴巴国际站、亚马逊等互联网销售渠道，公司发掘了一批新客户。现在公司年生产化妆刷100万套左右，出口创汇超500万美元。”李振杰说。

跨境电商新趋势呼之欲出

“唐宫小姐姐！唐宫小姐姐！”伴随着人群里发出的惊呼，一位外国男士和“唐宫小姐姐”同框的画面映入参会者眼帘。

在河南云海丝路网络科技有限公司的直播现场，一中一外两名主播正通过TikTok向海外受众介绍河南博物院的文创产品。

公司创始人张淼介绍说，公司去年3月刚成立，主要做河南文化出海，现有主播千余人，“平常整场的GMV（商品交易总额）在几百英镑到几千英镑，今天的销量比以往增加了很多。”

跨境+直播、跨境+医药、跨境+数字化、跨境+智能化……第六届全球跨境电商大会上，跨境电商新业态、新模式、新渠道悉数亮相。

跨境医药展区是本届大会的一大亮点。据一家参展药企负责人介绍，消费者在全球汇平台下单支付后2分钟，药品即可完成通关，随后通过快递邮寄到指定地点，最快可“次日达”。

在国际物流展区，参展企业涉及物流技术与装备、新能源技术与车辆、综合物流服务、多式联运等，涵盖国际物流、跨境物流、物流管理技术、物流机器人等物流行业的新理念、新产品、新技术、新模式，一站式展示仓、运、配物流全产业链，充分展现国际物流标准化、规范化、智能化、数字化的风采。

跨境电商：前景可期 问题待解

海关数据显示，2016-2020年，我国跨境电商规模增长近10倍，有力支撑了我国进出口贸易的增长。

世界贸易组织副总干事张向晨在9日的开幕式上，高度评价了中国在电子商务领域取得的成果及对世界的贡献。他说：“近年来，中国的电子商务产业实现飞速发展，2020年中国在线零售贸易额约占全球的50%。中国电子商务产业的繁荣发展，也为世界其他地区提供了众多合作机会，约有42%的中国网购者曾从国外购买商品或者服务。”

与会专家认为，中国跨境电商能够取得如此成绩，主要得益于跨境电商市场规模不断扩大，与产业融合持续深入，出海渠道日益多元，跨境物流供应链持续延展，产业政策红利不断释放，构建了较为完善的跨境电商政策框架和制度体系，为全球数字贸易发展及全球经济治理体系完善提供了有益借鉴。

在全球疫情反复、传统外贸下滑的大背景下，跨境电商也经历了物流运费暴涨、原材料价格持续走高、供应链断链危机等事件。

国务院参事汤敏指出，目前全球跨境电商面临着地缘政治冲击、经济衰退、产业链转移、跨境电商商业模式变化等问题的挑战，跨境电商成功的秘诀在于数字化转型和优势转型，要抓住小众细分市场，不断改革与创新。

(责编：王震、陈键)

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