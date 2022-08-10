新华社石家庄8月9日电（记者王昆）记者从9日举行的“中国这十年·河北”主题新闻发布会上获悉，党的十八大以来，河北深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，解放思想、奋发进取，加快建设经济强省、美丽河北，努力在新的“赶考”路上交出优异答卷。

河北省委书记倪岳峰说，党的十八大以来，习近平总书记九次考察河北，作出一系列重要指示，为河北打赢脱贫攻坚战，接续推进乡村振兴，坚持生态优先、绿色发展，推动高质量发展提供了根本遵循。

10年来，河北省232.3万贫困人口全部脱贫、7746个贫困村全部出列、62个贫困县全部摘帽。农村居民人均可支配收入由2012年的8081元增长到2021年的18179元。

“京津冀协同发展、雄安新区规划建设和北京冬奥会筹办为河北发展带来了千载难逢的宝贵机遇。”倪岳峰介绍，河北与京津联手打通拓宽“对接路”2089公里，累计承接京津转入企业和单位近4万家。雄安新区从一张白纸到塔吊林立，累计完成投资4300多亿元，首批疏解高校、医院有序落地，中国中化、中国星网、中国华能等央企总部启动建设。北京冬奥会成功举办，河北实现3000万人上冰雪，后奥运经济成为区域经济发展的新引擎。

10年来，河北超额完成国家下达的钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭、火电六大行业去产能任务，钢铁产能由峰值时的3.2亿吨压减到2亿吨以内，战略性新兴产业和现代服务业加速成长。全省生产总值由2012年的2.3万亿元提高到2021年的4万多亿元，单位GDP能耗累计下降43%。

“老百姓过去盼温饱，现在盼环保。我们深感环境就是民生。”河北省省长王正谱说，从2013年到2021年，河北省PM2.5平均浓度从104微克/立方米降至38.8微克/立方米，空气质量优良天数由149天增加到269天，重污染天数由73天减少到9天。10年来，全省累计压减地下水超采量52.3亿立方米，20世纪80年代干涸的邢台市百泉泉域出现复涌。2021年，全省地表水国考断面优良比例达到73%。

(责编：王震、陈键)

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