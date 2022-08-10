熊 丽

当前，我国经济正处于企稳回升关键时期，积极扩大有效投资是稳经济的重要支撑，近期各地区各部门抢抓三季度施工旺季的时间窗口，加快重大项目开工建设进度。

专家表示，在各项政策利好支持下，三季度基建投资增速有望重回两位数以上，巩固经济回升向好趋势。

稳投资再部署再加力

进入三季度，各地区各部门掀起新一轮重大项目建设热潮，对稳投资再部署再加力。

7月30日，河南郑州17个重大产业项目集中开工，总投资282.7亿元；8月3日，江西赣州242个重大项目联动开工，总投资超1600亿元；广西近日发布今年第三批自治区层面统筹推进重大项目方案，507个项目总投资7926.3亿元……

交通运输部表示，将坚持适度超前，以联网补网强链为重点，着力推动打通“断头路”、水运通道项目等开工建设，提前实施一批重大交通工程。国家电网表示，到年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

加快推进重大项目建设，既利当前又利长远。“重大项目建设投资逆周期特点明显，对经济增长的带动作用较大，不仅利于短期实现稳增长，也利于长期经济高质量发展。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示。

国家信息中心预测部产业经济研究室主任魏琪嘉表示，投资是稳增长的重要途径和有效手段。一是利于形成实物工作量，实现经济循环产需衔接、畅通运转；二是可以发挥投资的“乘数效应”，带动其他产业发展。当前，必须一以贯之大力推动扩大有效投资。

中国民生银行首席经济学家温彬认为，有效投资对经济恢复发展具有关键性作用，基础设施投资在稳定经济大盘中将发挥重要作用。“从投资整体形势看，制造业投资增速有所回落，房地产投资仍在触底之中，未来基础设施投资有望进一步回升。”温彬说。

更好释放政策效能

近期，党中央、国务院密集部署稳投资相关政策举措。日前召开的国务院常务会议指出，政策性开发性金融工具、专项债等政策效能释放还有相当大空间，并能撬动大量社会资金，要以市场化方式用好，更好发挥有效投资补短板调结构、稳就业带消费综合效应和对经济恢复发展的关键性作用。

国家发展改革委有关负责人表示，科学运用政策性开发性金融工具，是在坚持不搞大水漫灌、不超发货币的前提下，聚焦疏通卡点堵点采取的有效举措，既能为项目解决资本金不足的燃眉之急，又能更好引导银行等金融机构加大配套融资支持，加快推进项目建设，有助于保持投资稳定增长。

娄飞鹏认为，政策性开发性金融工具可以有效发挥其定向调控作用，在丰富基础设施重点项目、重大科技创新领域项目等资金来源的同时，撬动商业性金融机构为相关项目提供融资支持，降低项目的融资难度和资金成本。从政策层面看，政策性开发性金融工具也有助于在不搞大水漫灌的前提下，更好发挥货币政策精准调控作用，有效弥补社会需求不足。

对于资金投向，国务院常务会议要求，以市场化方式用好政策性开发性金融工具，主要投向交通、能源、物流、农业农村等基础设施和新型基础设施，不得用于土地储备和弥补地方财政收支缺口等。

政策性开发性金融工具正加速落地显效。7月21日，农发行投放了首笔农发基础设施基金5亿元，用于支持重庆市云阳县抽水蓄能电站项目建设。7月22日，国家开发银行设立的开发性金融工具完成首批两个项目投放，出资13.07亿元支持呼北高速山西离石至隰县段工程项目和河南安阳豫东北机场项目。多地加大政策性开发性金融工具资金争取力度，并推动已争取到政策性开发性基金额度的项目尽快开工建设。

尽快形成实物工作量

国家发展改革委日前召开会议提出，更好发挥“四两拨千斤”的作用，带来更多投资拉动，形成更多实物工作量。

从投资先行指标看，今年上半年新开工项目13.4万个，比去年同期增加2.6万个；新开工项目计划总投资同比增长22.9%；投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长18.8%，投资持续稳定增长具备有利条件。

“上半年基础设施建设投资中长期贷款余额增速高于各项贷款余额增速，地方政府专项债额度提前下拨、靠前发行，这些对丰富基础设施建设资金具有积极意义，也将推动下半年基础设施建设投资继续保持相对较高增速。”娄飞鹏表示。

温彬表示，当前重大项目主要集中在交通、水利建设等领域，尽快形成更多实物工作量，对于带动上下游产业发展具有直接效果，同时也可以带动消费增长，对于稳定经济大盘意义重大。

宏观政策方面，魏琪嘉表示，要保持宏观政策连续性稳定性，以政策稳定提振市场主体信心，同时增强政策的前瞻性精准性。“向投资要潜力，很重要的一环是促进民间投资。当前民间投资面临一些堵点难点，这既是外部冲击造成的，也与企业预期有关。”魏琪嘉表示，要进一步优化投资结构，强化对投资的要素保障，持续优化营商环境，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。

(责编：王震、陈键)

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