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农业农村部紧急部署台风“木兰”防御工作

2022年08月10日08:58 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （记者王仁宏）据中央气象台预报，南海热带低压已于8月9日上午发展为今年第7号台风“木兰”，预计10日中午至晚上在海南东北部至广东西部一带沿海登陆（热带风暴级）。

当前正值华南晚稻返青分蘖和畜牧业生产重要时期，也是伏季休渔后期。台风“木兰”登陆利于缓解近期华南地区高温天气，但带来的强风、大浪、暴雨可能导致作物受淹、水产养殖业受损，给农（牧、渔）业生产带来不利影响。

对此，农业农村部高度重视，紧急部署台风防御工作，要求有关地区农业农村部门切实做好台风防御和灾后生产恢复工作，确保人民生命财产安全和农业生产安全。

确保责任落实到位。各级农业农村部门一定要有清醒的认识，始终绷紧防灾减灾这根弦，立足抗灾夺丰收，切实把防范台风作为当前的紧迫任务，迅速行动，扎实应对，确保责任到人、措施到位。对台风登陆的重点地区，要组织机关干部进村入户，广泛动员发动，提早落实好防御措施，确保农（牧、渔）民生命财产安全和农业生产安全。

切实加强监测预警。加强与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，紧盯台风移动路径、强度和天气、海浪变化，分析研判对农（牧、渔）业生产的影响，及时发布预警信息。加强应急值守，强化灾情调度，主动收集、核实和反映灾情，提高信息的时效性和准确性。充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，及时宣传台风防范措施。要第一时间将灾害预警信息通知到相关海域的渔船和人员，及时报告渔船进港、渔民撤离上岸、渔政船待命等防御准备情况。

及早落实防御措施。立即动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，落实编组生产制度，及时加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作，确保人员生命安全。指导农垦企业、学校、医院等单位做好相关防范工作。组织农民抢收已成熟的作物，做好果树、大棚设施等防风处理，及时疏通田间沟渠，防止发生大面积内涝。抓紧畜禽圈舍排险加固，彻底清理疏浚畜禽养殖场排水系统，避免人员和畜禽伤亡。

扎实搞好生产自救。组织专家核查评估灾害影响，加强分类指导，因地制宜落实防灾救灾措施，帮助和指导农（牧、渔）民搞好生产恢复。加大机具和人力投入，及时排涝除渍，扶苗洗苗，加强肥水管理，促进受灾作物恢复生长。结合农时季节和地区特点，指导农民搞好补种改种。做好受灾畜牧养殖场户的畜禽补栏和生产技术指导。尽快修复台风损毁的港口、堤坝、渔船、鱼塘和养殖设施，帮助养殖户及时补充被冲走的鱼苗，尽快恢复生产。搞好种子、种苗、种畜及化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，满足灾后生产恢复需要。加强灾区动物疫病防控和农作物病虫害监测防治，做好灾后消毒和死亡动物无害化处理，防止灾后重大动物疫病、人畜共患传染病和农作物病虫害暴发流行。督促有关保险机构对参保渔船等设施和农作物尽快定损、理赔。 

(责编：王仁宏、吕骞)
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