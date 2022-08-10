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保交楼给购房者吃“定心丸”

作者：亢 舒
2022年08月10日08:59 | 来源：经济日报
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中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势。在对房地产市场发展进行部署时，提及了“保交楼，稳民生”，这表明当前和今后一个时期，保交楼是促进房地产市场平稳健康发展中的一件大事。

保交楼是当前房地产领域最大的民生。房地产行业产业链长，还关联着众多上下游行业及领域，对稳定宏观经济大盘有重要意义。更值得关注的是，住房还凝聚着购房者对实现住有所居、居有所乐，拥有美好居住生活的期盼和向往。房地产市场稳定发展是经济问题，更是民生问题。当前，一些房地产开发企业出现流动性困难，个别房地产开发项目因资金问题出现了停工，商品住房面临难以按时交付的情况。我国目前商品住房销售多采取的是预售制，购房者“先交钱，后收房”。如果不能按时交付住房，购房者将面临利益受损。尽管当前这类项目占比非常小，也需切实保障好所涉购房者利益。千方百计保交楼，稳民生，是房地产领域面临的重要任务。

有关部门和地方采取积极措施保交楼，让购房者看到了希望。目前，多个城市积极践行保交楼。有的成立了专项基金用于房地产项目的盘活；有的派驻工作组跟进项目进度；有的返还企业未动工项目土地款用于在建项目施工；有的公开了预售资金监管账户的运行情况，让预售资金监管账户更透明，购房者更放心。有跟踪研究表明，目前企业积极采取引进信托公司、债权人收购优质项目、拍卖债权引入投资方、合作方托管等多种方式以期实现经营状况进一步好转。业内专家还建议，可鼓励国有平台与区域性品牌民企成立项目公司，发挥国有资本“四两拨千斤”和民企懂市场善经营的各自优势。

保交楼需要稳企业。企业是房地产开发项目的第一责任人。当前，一些房地产开发企业面临资金链吃紧问题，这也是延迟交付现象的症结所在。一些房地产开发企业表示，有关部门表态“指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务”“维护房地产市场融资平稳有序”为他们解决目前的流动性困难增强了信心。由此可见，金融支持对于企业纾困以及保交楼至关重要。预售资金是房地产开发企业的重要资金来源，与此同时，预售资金的违规挪用也是烂尾楼出现的重要原因。因此，对于预售资金的监管应该科学合理，既满足好企业经营所需，也要防止资金违规挪用。应该注意的是，从有关主管部门到地方政府都在积极采取措施保交楼，房企也要主动解决自身面临的困境。

当前，民营房地产企业的发展值得关注。过去我国房地产市场的发展历程中，涌现出了一些优秀民营房企。不可否认，民营房企在过去高杠杆、高周转模式盛行的发展过程中，也积攒了不少行业发展的通病。当过去的模式不可持续，一些民营房企对于稳健经营和风险防范显得准备不足。今年上半年，在各方对于民营房企观望情绪更浓厚的背景下，一些民营房企销售情况下降趋势更明显。当前，对民营房企的信心尤需进一步增强。业内专家呼吁，金融部门对房地产企业特别是民营房企要不抽贷、不断贷、不压贷，合规的不拒贷。

保交楼需要压实地方政府责任。房地产市场调控的主体责任在地方。地方政府最了解当地房地产市场情况，房地产市场的平稳健康发展关乎地方经济发展、社会稳定。当前形势下，需要地方政府在保交楼中统筹地方具体情况，做出科学研判，采取有力措施。

同时，应加快推进对已经出现流动性风险项目的处置。拖得时间越长，企业债务负担越重。应避免将流动性风险演变成资不抵债风险。逐步恢复有关企业的融资功能，降低融资成本，有利于停工项目的复工，也会增强各方信心。在推进保交楼过程中，地方政府可以根据不同企业、不同项目的特点分类推进保交楼工作。对目前一些楼盘进行分类，每一类用相同或相似的办法，有利于总结各地已有经验，使得保交楼工作更具针对性。此外，地方政府对于房地产市场的情况和房地产企业的经营状况应全过程给予高度关注，对于企业和项目的经营与流动性困难，做到尽早发现以便尽早化解。

值得一提的是，保交楼不但应该确保新建商品住房按时交付，还应确保交付质量。建筑安全需要保证，房屋质量也不能含糊。保交楼不能给偷工减料开绿灯，应切实保证完成交付质量。

(责编：王震、陈键)
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