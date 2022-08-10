班娟娟

《经济参考报》记者获悉，有关部门正在加紧研究制定个人养老金制度的实施细则和配套制度。与此同时，个人养老金试点渐次启动。业内认为，个人养老金制度加速落地，将倒逼金融机构开发更具竞争力的养老金融产品和服务。

相关配套政策将出台

备受关注的养老保险体系第三支柱——个人养老金制度又有新进展。

在近日人社部举行的2022年二季度新闻发布会上，人社部表示，将会同相关部门制定配套政策，确定个人养老金制度试行城市。

银保监会新闻发言人、法规部主任綦相在上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会上也透露，银保监会积极会同人社部、财政部研究制定个人养老金制度的实施细则和配套制度，力争推进个人养老金制度早日实施。“目前，相关配套政策已经在一定范围内征求意见，不久的将来即将出台。出台的具体时间，还要视个人养老金制度的整体工作进度来确定。”

个人养老金是由政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度，是多层次、多支柱养老保险体系的重要组成部分。参加个人养老金，有利于参加人在养老保险一、二支柱的基础上，再增加一份养老积累，进一步提高老年收入水平和生活质量。

今年4月，国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，标志着我国个人养老金制度的诞生。意见明确了个人养老金参加范围、制度模式、缴费水平、税收政策、投资范围等。意见还要求人社部、财政部加强指导和协调，结合实际分步实施，选择部分城市先试行1年，再逐步推开。

一些城市已经蓄势而动。记者从四川省人社厅了解到，近日，四川省人社厅会同财政厅、国家税务总局四川省税务局，面向全省21个市（州）开展了个人养老金先行城市申报工作。通过各城市自愿申报、申报城市陈述、组织专家评审，并经四川省人民政府同意，成都被确定为四川省个人养老金先行城市。

四川省人社厅表示，将按照国家有关部署和要求，适时在成都启动实施个人养老金先行工作，推进四川省多层次、多支柱养老保险体系建设，促进养老保险制度高质量、可持续发展，满足人民群众日益增长的多样化养老保险需要，让个人养老金参保人在养老保险第一、二支柱的基础上再增加一份养老积累，进一步提高参保人养老收入水平和老年生活保障。四川省银保监局在部署下半年工作时也指出，要做好养老储蓄、个人养老金在成都的试点落地。

市场空间巨大

个人养老金制度的落地有望开启巨大的市场。

根据人社部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会五部门印发的《关于推动个人养老金发展的意见》宣传提纲，个人养老金资金账户内资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品（以下简称个人养老金产品），由参加人自主选择。个人养老金产品由金融监管部门确定，并在信息平台和金融行业平台公布。

从国际经验和国内探索看，多种金融产品参与个人养老金，既有利于满足不同群体的需求，也有利于市场充分竞争，促使金融机构开发更好的金融产品参与个人养老金。

各方面也在加快布局。理财产品方面，中国理财网数据显示，截至8月1日，全市场已有33只养老理财产品登记备案。根据普益标准的数据，截至2022年6月末，首发四款养老理财产品持有收益率达2.20％。

养老储蓄试点启动在即。银保监会和人民银行日前联合发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》（下称《通知》），自2022年11月20日起，由工商银行、农业银行、中国银行和建设银行在合肥、广州、成都、西安和青岛市开展特定养老储蓄试点。其中，单家银行试点规模不超过100亿元，试点期限为1年。

此外，证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见。在个人养老金制度试行阶段，拟优先纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金；在个人养老金制度全面推开后，拟逐步纳入投资风格稳定、投资策略清晰、长期业绩良好、运作合规稳健，适合个人养老金长期投资的股票基金、混合基金、债券基金、基金中基金和中国证监会规定的其他基金。

有关数据显示，我国60岁及以上老年人口为2.64亿，占比18.7%。居民存款已经超过90万亿元，可转化为长期养老资金的金融资产非常可观。

根据国家金融与实验发展研究室发布的报告，在税收政策、个人账户制以及市场化投资运营等政策推动之下，个人养老金兴起将为银行业、证券业、基金业、保险业带来发展机会。短期来看，预计带来千亿元受托资产增量。

“根据相关预测，第三支柱养老金从发展期到稳定期，跨度大约是25年左右，成熟期时有望带来18万亿到27万亿的增量资金。”清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究员蒋昭昆指出。

倒逼行业转型

业内认为，个人养老金制度加速落地，将倒逼金融机构开发更具竞争力的养老金融产品和服务；同时，进一步提升公民的金融素养也迫在眉睫。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新指出，目前金融机构已经开发了三类产品，包括基金版的养老目标基金、银行版的养老理财产品、保险版的个税递延的商业养老保险。这些金融机构开发的养老目标产品主要是为个人养老金账户未来的投资标的提供一个产品基础，也是为金融机构熟悉养老目标产品做出前期的研发和创新。

“养老金金融试点的方向由产品制调整为账户制，一方面可为资本市场提供稳定的资金来源；另一方面，个人养老金的长期属性，也为金融机构开发长期金融产品提供动力。”蒋昭昆认为，个人养老金真正落地，需要看金融市场能否提供满足人民需求的养老金融产品。

金鹰基金管理有限公司董事长姚文强表示，个人养老金制度也为公募基金行业转型升级带来重要契机。一是驱动以个人养老金为代表的更多长期资金入市；二是账户制的管理模式，将激发投资者对专业投顾的需求，加速财富管理转型的进程；三是推动公募基金角色定位和服务模式的转变，即从传统产品提供商向专业机构服务商转变，通过更加专业化的分工服务到个人投资者。

另外，提升金融素养方面，普华永道中国北部市场主管合伙人周星认为，在三支柱产品销售过程中，需做好养老规划的教育推广。此外，要建立一个系统性的、能够跨越经济周期的投资战略和风险管理。

(责编：王震、陈键)

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