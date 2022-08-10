张辛欣

工信部近日发布数据显示，2021年，我国算力核心产业规模达1.5万亿元。截至2022年6月底，我国在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模近2000万台。算力发展水平逐步提升，为数字经济发展夯实基础。

发展数字经济，算力是重要支撑。工信部副部长张云明此前在2022中国算力大会上表示，近年来，国家出台一系列政策，加快构建全国一体化大数据中心体系，各地加快出台支持算力产业发展的政策文件，相关标准和制度不断完善，算力资源布局更加合理，产业生态持续优化。

工信部数据显示，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。截至今年6月底，5G基站数达到185.4万个，5G移动电话用户数超过4.5亿户；截至2021年底，全国在用超大型、大型数据中心已超过450个，智算中心超过20个。

随着新一代信息通信技术加速融入实体经济，算力向工业领域延伸拓展，激发了数据要素的创新活力。

今年以来，面对疫情等多重因素带来的冲击，大量制造业企业通过工业互联网等应用提升供应链稳定性。由亿邦智库联合中国物流与采购联合会公共采购分会近日发布的《2022数字化采购发展报告》显示，在受访企业中，已有超七成企业实现了数字化采购。根据京东工业品调研数据显示，通过优化供应商管理实现供需快速匹配，企业能够将供应链综合成本降低30%以上。

产业协同不断深化，算力产业生态初步形成。据中国信息通信研究院测算，2021年，我国云计算市场规模超过3000亿元。天眼查数据显示，截至目前，我国有云计算相关企业30.8万余家，2022年1月以来新增云计算相关企业约5.7万家。

张云明说，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，为算力产业发展提供了难得的机遇，要进一步夯实算力基础设施建设，加快算力核心技术攻关，拓展融合创新应用，加快提高算力供给能力。

首先是夯实“基座”。工信部将坚持适度超前建设，以建代用，以用促建，推动算力基础设施水平持续提升，着力构建以新一代通信网络为基础，以数据和算力设施为核心，以融合基础设施为突破重点的新型信息基础设施体系。

其次是推动算力产业创新发展。张云明表示，一方面，要着力构建技术体系和创新生态，加强算力标准顶层设计，持续推进新型数据中心、工业大数据中心等技术标准的研究制定；另一方面，要聚焦数字经济需求，深化算力在政务、工业、医疗等领域的深度融合。

网络安全是护航产业发展的关键。工信部网络安全管理局局长隋静不久前在2022全球数字经济大会上表示，工信部面向工业互联网、车联网、5G等新型基础设施出台加强网络和数据安全管理的系列政策文件，适应新型基础设施特点的安全保障体系同步建立。工信部将进一步增强关键基础设施安全韧性，强化行业数据安全治理能力，推动网络安全关键技术突破，提升网络安全供给能力。

“在企业特别是中小企业数字化转型过程中，尤其要形成‘感知风险、看见威胁、抵御攻击’的安全能力，我们将依托中小企业安全服务平台开展中小企业数字安全赋能行动，面向中小微企业提供数字安全与管理解决方案。”360集团创始人周鸿祎表示。

(责编：王震、陈键)

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