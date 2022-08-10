王迎霞

“建议选择合适的苜蓿和青贮玉米品种，解决草畜产业发展饲草供给能力不足问题。”日前，国家牧草产业首席科学家、中国农业大学草业科学与技术学院院长张英俊教授来到宁夏固原市西吉县，为当地牧草产业“把脉问诊”。

张英俊还有一个身份，那就是国家乡村振兴重点帮扶县西吉县科技特派团牧草产业组组长。近日，他带领国家牧草产业技术体系盐池综合试验站站长、宁夏农林科学院林业与草地生态研究所副所长王占军等一行6人组成的科技特派团赴西吉县，开展牧草产业座谈、技术培训及现场科技服务等工作。

地处宁夏南部山区的西吉县，紫花苜蓿留床36.1万亩、青贮玉米40万亩、一年生禾草3.75万亩，年产干草及秸秆50万吨、调制加工青贮饲草200余万吨，全县肉牛饲养量38.3万头，肉羊饲养量63万只，饲草产量能够满足现有饲养需求。但是，由于苜蓿草地退化严重，新种植草地受干旱、杂草、病虫鼠害等影响，加上管理水平不高、机械化作业水平低、龙头企业带动能力不强等因素，制约了产业的高效发展。

张英俊就西吉县牧草产业现状和问题，建议国家牧草产业技术体系团队研发适宜的机械，引进到西吉县，从而提高牧草收割能力，保证牧草产量，并通过苜蓿套种青贮玉米实现草地的高效生产；另外通过种草和养牛的有机结合，降低养殖成本，实现循环生产。

科技特派团成员围绕牧草产业的发展进行了技术服务培训。张英俊阐述了紫花苜蓿套作青贮玉米高效生产技术的先进性、引领性及技术要点；国家牧草产业技术体系青贮技术岗位团队成员吴哲副教授，围绕“肉牛的青贮饲料调制与饲喂方法”讲授了家畜的营养需求、青贮饲料的调制等；国家牧草产业技术体系放牧草地管理与草畜平衡岗团队成员、中国农业大学刘楠副教授围绕国内外草畜平衡的进展、放牧草地管理技术、草畜高效生产等进行了授课。

“通过这次技术培训，进一步提升了西吉县草畜产业的发展，增强了企业、合作社种草养畜的信心和决心，达到了科技服务助力产业发展的目的。”西吉县委副书记邵剑波表示，西吉县各部门要做好科技特派团的配合工作，希望在3年帮扶期内依托国家牧草产业技术体系的科技力量，提高农户对种草的科学认识和积极性，提高牧草品质和产量，促进产业可持续发展。

(责编：王震、陈键)

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