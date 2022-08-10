人民网北京8月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.5%。1至7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.8%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，7月份，受猪肉、鲜菜等食品价格上涨及季节性因素影响，CPI环比由平转涨，同比涨幅略有扩大。

从环比看，CPI由上月持平转为上涨0.5%。其中，食品价格由上月下降1.6%转为上涨3.0%，影响CPI上涨约0.53个百分点。食品中，受前期生猪产能去化效应逐步显现、部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影响，猪肉价格上涨25.6%；受多地持续高温天气影响，鲜菜价格由上月下降9.2%转为上涨10.3%，涨幅高于季节性；鲜果大量上市，价格下降3.8%。非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.07个百分点。非食品中，受国际油价下行影响，国内汽油和柴油价格分别下降3.4%和3.6%；受暑期出行增多影响，飞机票、宾馆住宿、交通工具租赁费和旅游价格分别上涨6.1%、5.0%、4.3%和3.5%。

从同比看，CPI上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨6.3%，涨幅比上月扩大3.4个百分点，影响CPI上涨约1.12个百分点。食品中，猪肉价格由上月下降6.0%转为上涨20.2%；鲜果和鲜菜价格分别上涨16.9%和12.9%；粮食、禽肉、鸡蛋和食用植物油价格涨幅在3.4%—7.4%之间。非食品价格上涨1.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点，影响CPI上涨约1.56个百分点。其中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨24.6%、26.7%和22.4%，涨幅均有回落。

图为北京一家农贸市场的水果、蔬菜摊位。人民网记者 杨曦摄

当前，国际大宗商品价格持续高位运行，美欧等主要经济体面临较大通胀压力。在此背景下，我国物价能够保持总体稳定，来之不易、难能可贵。

“本月CPI升幅较大，核心贡献因素来自食品项中的猪肉和蔬菜。”招商证券发布的研报分析指出，今年的猪肉和蔬菜环比涨幅明显高于一般年份，一定程度上与近期国内疫情反复导致供应受限有关。

稳物价对稳经济大盘至关重要。中共中央政治局7月28日召开会议强调“巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”，指出“要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。

8月1日，国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会。会议强调，做好重要民生商品保供稳价，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，努力争取全年经济发展达到较好水平。

展望下阶段，业内普遍认为，随着保供稳价措施效果持续显现，我国物价有条件保持稳定。“随着一系列稳增长政策措施落地见效，国民经济有望逐步恢复，保持平稳增长。同时，物价有望保持温和上涨态势。”财通证券发布的报告指出。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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