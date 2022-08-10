人民网北京8月10日电 （记者王连香）据国家铁路局官网消息，今年前7个月，中欧班列累计开行8990列、发送货物86.9万标准箱，同比分别增长3%、4%；其中，7月份开行1517列、发送货物14.9万标准箱，同比分别增长11%、12%，均创历史新高。

今年以来，铁路部门认真贯彻落实中央稳住经济大盘的部署要求，巩固提升中欧班列良好发展态势，积极推动中欧班列高质量发展，以便利快捷、安全稳定、绿色经济的跨境物流服务，保障国际产业链供应链畅通，为高质量共建“一带一路”提供有力支撑。

铁路部门充分运用中欧班列运输联合工作组合作机制，积极探索中欧班列境外通道多样性，开辟运输新通道新径路，今年以来，新开通西安、重庆等城市经“两海”通道至罗马尼亚康斯坦查的海铁联运新线路，扩大了中欧班列辐射范围，推动形成“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的境外通道网络格局，拓展增加通达国家1个、城市20个。

铁路部门统筹用好西、中、东通道能力，合理安排开行方案，推动中欧班列与西部陆海新通道班列、中老铁路跨境货物列车衔接，用足口岸交接能力，持续提升中欧班列运输能力和效率；拓展国际全程物流业务，开发境外新货源，优化境外集装箱管理，加密回程班列频次，推进双向货源均衡运输。

铁路部门加快推进阿拉山口、霍尔果斯、满洲里等口岸及后方通道扩能改造工程，有效提升各口岸运输能力。霍尔果斯、满洲里口岸站通过增设到发线和换装线，日均增加进口集装箱换装能力3列至4列；二连口岸站通过增设边境停车点检查场站到发线，日均增加交出能力2列以上。同时，铁路部门积极协调境外铁路同步补强口岸基础设施等，实现境内外通道能力稳步提升。今年前7个月，中欧班列西、中、东通道日均运量较扩能改造前的2020年分别增长18.3%、17.7%、36.5%。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经