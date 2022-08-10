人民网北京8月10日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近期，武汉第四座铁路客运大站，位于武汉市东湖新技术开发区的武汉东站即将投用，成为光谷地区的新地标。目前，武汉东站站房建设已经完工，进入开通倒计时阶段。进入候车大厅内，工作人员正在调试自动扶梯、进站闸机、安检仪等设施设备。

据了解，武汉东站站房总面积约2.58万平方米，分东、西两个站房。站场规模为5台12线，分为普速场和城际场，普速场为2台6线，城际场为3台6线。武汉东站建成开通后，作为武石、武冈、武咸城际铁路的始发终到站，将实现城际铁路列车“公交化”开行，分担武昌站、武汉站部分列车的接发任务。

武汉东站即将打造为集城际铁路、城市公交、轨道交通三位一体的综合交通枢纽。换乘大厅内设有多个便捷通道，与地铁、公交、出租等多种城市交通方式无缝衔接。旅客出站后在换乘大厅乘坐地铁2号线、11号线，在地铁对面可以乘坐出租车；通过换乘大厅的快速通道前往西广场，可以乘坐BRT快速公交。换乘任何一种城市交通方式，步行距离都不超过100米，非常方便。

武汉东站的设计始终秉承“畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷”的理念，参建单位采用建筑信息模型（BIM）、三维仿真（3D）、虚拟现实（VR）等高新技术，反复对车站设计方案进行优化，努力打造优质工程，为旅客创造温馨、舒适的出行环境。

站房外形设计象征凭借高新科技腾飞的武汉光谷，充满现代气息；内部装修结合地域文化特色，按照“智慧之光、科技之谷”的主题进行设计。

候车大厅一层吊顶为不规律的波浪造型，象征蜿蜒流淌的长江；二层吊顶为“DNA”抽象表达，展示光谷的生物科技特色；门厅吊顶设置条形灯光，表现光谷的激光技术；各活动区域设计独特，充分展示地域科技实力。

(责编：王连香、吕骞)

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