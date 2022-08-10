王绍绍、实习生尹柳玉

来到湖北郧西县，柏油路干净规整，民宿别具乡韵，热闹的婚俗表演每天准时开场，村民精神饱满劲头足，人人脸上洋溢着愉悦的神情。“老百姓有了精气神，基层干部也有了自信，这些都是发展带来的变化。”郧西县政府党组成员、副县长郭龙银说。

湖北省郧西县沙沟村民宿。王绍绍摄

谋产业、论发展，首先要改善交通条件，建设基础设施。“这几年，我最大的感受就是城乡面貌发生了翻天覆地的变化，乡镇通上了宽敞的柏油路，破除了发展瓶颈，配套了齐全的基础设施。”郭龙银表示，交通条件改善后，乡村建设、产业发展得以顺利进行。

2018年，郧西县以天河流域为纽带，打造“天河水乡·七夕画廊”生态文化旅游胜地，推动天河全流域美丽乡村建设。位于天河旅游区核心地段的刘家湾村，一栋栋民宿依山而建、错落有致，与山水田园相映成画，每年吸引10多万人次前来休闲观光。

打造特色民宿集群得到了哪些支持？作为郧西县定点帮扶单位中国人寿选派的挂职干部，郧西县政府党组成员、副县长袁圆颇有感触，不仅政府投入资金改造民居，采用以奖代补的方式，提升村民参与民居改造的积极性，帮扶单位也积极响应，中国人寿为刘家湾村陆续提供1000万元援建资金，建设了高标准民宿，让村民看到了民宿的好处，也为郧西县建设美丽乡村树立了标杆。

刘家湾村的旅游业发展起来后，2021年全村经济总收入达到853万元，带动200多位村民实现家门口就业，人均收入1.3万多元。

湖北省郧西县刘家湾村。受访者供图

来到涧池乡下营村，这里又是另一番景象，村民在直播间里推销“带货”，忙得不亦乐乎。

远近闻名的“淘宝第一村”下营村曾经是一个偏僻的小山村，受到地理位置与交通不便的限制，发展较为落后。“要带领下营村村民过上小康生活，首先就是发展产业，让老百姓通过产业增加收入。”下营村党支部书记刘廷洲回忆，当时正好赶上互联网时代，他积极抓住农村电商这个机遇，鼓励年轻人回乡创业做电商。

王华建是土生土长的下营村村民，也是响应号召、返乡创业的青年代表。2017年，他回到下营村创业发展茶产业。王华建说：“郧西茶资源比较丰富，但由于缺乏技术与品牌，老百姓的茶难以销售变现。”

创立品牌后，王华建引进制茶技术，大大提高了茶原料利用率，茶叶产值也有所增长，公司每天向村民收购2000斤左右的鲜叶，一天产值能有二三十万元。

随着品牌影响力逐渐攀升、制茶技术得到创新，销售难题也解决了。中国人寿大力帮扶王华建这样的乡村振兴创业带头人，积极推广郧西七夕茶品牌，拓宽销售渠道，带领村民将茶叶销往全国。目前，郧西茶叶主要通过线上电商平台、线下旅游市场进行售卖。

如今，下营村已带动全村600多人从事电商行业，去年全村电商销售额突破2.2亿元，人均收入近3万元。“通过电商把乡村产业做起来，下营村从过去的贫困村变成了富裕村，真正实现了老百姓过上小康生活的愿望。”刘廷洲感慨道。

产业发展也为全县海拔最高的坎子山村开辟了致富路。坎子山村曾经是无水、无路、无房、无地、无电的“五无村”，在村党支部书记魏登殿的带领下，如今已发展出种植、养殖、加工、旅游、长效产业等五大产业，全村人均纯收入达到1.1万元左右。

“乡村振兴的重点在于产业振兴，产业振兴的重点在于号召老百姓一同参与发展。”魏登殿说，“十四五”期间，坎子山村还将从养殖业、农业、生态旅游、基础设施等方面进一步深入发展。

作为坎子山村脱贫攻坚工作的领头人，魏登殿以“愚公”般的精神把贫困山村建设成了文明村、先进村。他对坎子山村的发展历程总结道：“坎子山村能有今天的发展成果，离不开党的好政策、离不了全村老百姓艰苦奋斗的精神。为了带动发展，全体村干部要敢于担当、履职尽责、积极奉献，做一名真正合格的党员。”

2020年以来，魏登殿先后多次获得全国表彰，成为郧西县的扶贫典范。为发扬传承新时代“愚公”精神，鼓舞当地干部群众创造更加美好的幸福生活，以党建引领助推乡村振兴，中国人寿捐资500余万元援建了坎子山党性教育基地暨郧西县魏登殿扶贫精神教育基地。如今，坎子山党性教育基地已成为当地开展“三会一课”、主题党日活动、党员干部培训、青少年爱党爱国教育的主阵地，是当地党员干部的精神家园和力量源泉，也为坎子山村增加了一份收入来源。

湖北省郧西县坎子山村。王绍绍摄

近年来，郧西县的发展成效有目共睹，成为了招商引资的一块“招牌”，吸引了一批新兴产业，为经济发展注入新动能。“着眼于较为完备的基础设施及良好的营商环境，多个百亿产业集群选择落户郧西，清洁能源产业也正快速发展。”郭龙银介绍道。

据了解，郧西县现已建成光伏电站118座，总装机约22万千瓦，带动了286个行政村4万多人通过光伏扶贫实现增收。

郭龙银说：“郧西在推动产业发展中并不是‘千村一面’，而是因地制宜，依据文化、特产、资源进行分类建设与指导，以点成线、以线带面，促进整个区域全面发展。”

袁圆说：“作为中国人寿挂职干部一棒接着一棒干，将继续为郧西带去中国人寿综合资源优势，围绕产业、人才、文化、生态、组织五大振兴点，发挥好‘一个国寿、一揽子推进乡村振兴’协同效应，和郧西一起走好乡村振兴路。”

帮扶举措不停歇，美丽乡村得到建设，特色产业得以发展，当地百姓实现经济增收，郧西已向政府和人民递交脱贫攻坚的满意答卷，走在乡村振兴的大道上。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经