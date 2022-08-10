人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）“太好了，油价又降了，今年已经连降4次啦，加满一箱油又能便宜一些呢。”一大早，家住北京市朝阳区的刘先生就开车到加油站给自家汽车加油，前几天汽车油箱即将“见底”，刘先生忍住没有去加油，就为了等油价再次下调。

国家发改委9日表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低130元和125元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.1元；95号汽油每升下调0.11元；0号柴油每升下调0.11元。据测算，按一般家用汽车油箱50升容量估测，加满一箱92号汽油将少花约5元。

北京朝阳区一加油站工作人员正给汽车加油。人民网记者 杜燕飞摄

记者梳理发现，本次调价是国内油价年内第五次下调，也是年内首次“四连降”。调价后今年成品油价格调整呈现“十涨五跌”格局。本轮油价下调后，国内绝大部分地区的92号汽油价格将维持在“8元”时代。例如，北京92号汽油最高零售价格为8.43元/升，上海92号汽油最高零售价格为8.39元/升。

2022年国内油价历次调整。数据来源：国家发改委网站

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（7月26日—8月8日）国际油价继续下降，伦敦布伦特、纽约WTI油价降至2月俄乌战事以来的低位。平均来看，两市油价比上轮调价周期下降3.44%。

“本轮计价周期内，国际原油价格呈现宽幅震荡走跌趋势。周期内美国原油和汽油库存降幅超预期，美元走跌一度支撑油价走势上涨，但随之多国经济数据疲软影响石油需求增长预期,需求担忧导致油价大幅下挫。”金联创成品油分析师马建彩在接受人民网记者采访时表示。

下一次成品油调价窗口将于8月23日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦告诉人民网记者，以当前国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现大幅下行趋势。“目前来看，加息背景下市场对于经济和需求前景的担忧依然存在，叠加伊朗核问题谈判有望出现新转机，潜在增供空间存在，预计下一轮成品油调价下调概率较大。”李彦说。

国家发改委价格监测中心预计，短期内油价可能偏弱运行，但影响油价的不确定因素仍然较多。总体来看，原油供应有增加趋势，加上经济走弱和需求下降预期，将共同导致油价走势偏弱运行。不过，重点仍需关注地缘政治局势变化对油价的影响。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油9.55元/升

西藏拉萨：92号汽油9.3元/公升

云南昆明：92号汽油8.59元/升

贵州贵阳：92号汽油8.57元/升

四川成都：92号汽油8.53元/升

重庆：92号汽油8.49元/升

广西南宁：92号汽油8.49元/升

广东广州：92号汽油8.45元/升

湖北武汉：92号汽油8.45元/升

河南郑州；92号汽油8.44元/升

甘肃兰州：92号汽油8.44元/升

北京：92号汽油8.43元/升

河北石家庄：92号汽油8.43元/升

天津：92号汽油8.43元/升

山东济南：92号汽油8.42元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.41元/升

吉林长春：92号汽油8.4元/升

江苏南京：92号汽油8.4元/升

浙江杭州：92号汽油8.4元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.39元/升

上海：92号汽油8.39元/升

青海西宁：92号汽油8.39元/升

福建福州：92号汽油8.39元/升

江西南昌：92号汽油8.39元/升

湖南长沙：92号汽油8.38元/升

安徽合肥：92号汽油8.38元/升

山西太原：92号汽油8.38元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.37元/升

宁夏银川：92号汽油 8.33元/升

陕西西安：92号汽油8.31元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油8.15元/升

备注：数据来源于各省市发改委网站，汽油价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加，西藏汽油价格按照每公升计算。

(责编：郭思邈、吕骞)

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