一箭16星！我国成功发射吉林一号高分03D09星等卫星
2022年08月10日13:46 | 来源：新华网
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新华社太原8月10日电（记者李国利）8月10日12时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号遥十运载火箭，成功将吉林一号高分03D09星、云遥一号04-08星等16颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
该批卫星主要用于商业遥感、大气成像等领域。
这次任务是长征系列运载火箭第432次飞行。
(责编：赵光霞、牛镛)
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