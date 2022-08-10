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小伙伴们，航天员喊你来“望天宫”啦！

2022年08月10日14:16 | 来源：中国载人航天
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　　大家还记得今年元旦

　　那场史无前例的“天宫画展”吗？

　　还记得去年中西部地区的孩子们

　　与航天员叔叔阿姨进行的那场

　　“青春与星空对话”吗？

　　还记得去年以来爆红全网的

　　“全球拍天宫”活动吗？

　　大家想不想也把自己的画送上太空？

　　想不想拍一张“天宫”与家乡的合影？

　　想不想给航天员叔叔阿姨寄一封信？

　　想不想到发射场看火箭发射？

　　现在机会来了！赶紧扫描视频中的二维码或登录载人航天工程网（网址：www.cmse.gov.cn），以及人民日报客户端、新华社客户端、央视新闻客户端，参加“手牵手·望天宫”青少年与载人航天面对面活动吧！

　　2022年是中国载人航天工程立项实施30周年和中国空间站建造决战决胜之年，建成中国人自己的空间站的梦想即将成为现实。为充分展示党的十八大以来祖国航天事业取得的历史性成就、实现的历史性跨越，进一步引导广大青少年树牢远大理想、坚定中国自信、砥砺奋斗意志、弘扬科学精神，将于即日起面向全社会开展“手牵手·望天宫”青少年与载人航天面对面活动。

　　活动由中国载人航天工程新闻宣传办公室指导，中国航天基金会主办，中国航天科工集团第二研究院二〇八所承办，采取线上线下结合的方式进行，于8月上旬启动第二届“天宫画展”“少年拍天宫”等线上征集活动，继续开展“带着梦想上天宫”活动，征集“写给航天员的一封信”。

　　上述活动的入选作品将择机在中国空间站进行公开展示，获奖作者后续将有机会到发射场现场观看火箭发射并与航天员开展对话交流。

　　欢迎广大青少年朋友们踊跃参与

　　一起牵手圆梦

　　共同见证

　　中国空间站建造完成的历史时刻吧！

(责编：赵光霞、牛镛)
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