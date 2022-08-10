人民网北京8月10日电 （记者栗翘楚）汽车是稳增长、促消费的重要领域。当前，我国汽车产业电动化变革正加速演进，新能源汽车迎来行业风口，渗透率快速提升，市场实现爆发式增长。

7月29日，国务院常务会议部署进一步扩需求举措，会议明确，延续免征新能源汽车购置税政策。数据显示，截至今年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中新能源汽车1001万辆，突破千万辆大关；据中汽协公布数据显示，今年上半年，中国新能源汽车共出口20.2万辆，同比增长1.3倍，占汽车出口总量的16.6%。

无论是国内、国外两个市场，还是供给、需求两个方面，我国新能源汽车产业都迸发出强劲活力。

7月7日，工业和信息化部装备工业一司负责人郭守在国新办政策例行吹风会上介绍，2021年，国内新能源汽车的消费者满意度已经追平了传统燃油汽车。在全球十大畅销新能源汽车车型中有六款是中国品牌车型。

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的一个重要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。今年4月3日，比亚迪汽车宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产，专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。

与传统燃油车不同，各国在新能源汽车领域都处在同一起跑线。中国从电机电控、动力电池、整车控制器等关键零部件生产到整车设计制造已具备一定的产业基础和优势，国产新能源汽车未来发展可期。面对汽车产业百年变革的加速演变，比亚迪凭借刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0等技术，迎来技术、产品和市场的爆发。2021年，比亚迪乘用车全年销售730093辆，其中新能源乘用车销售593745辆，全年同比增长231.6%。今年上半年，比亚迪新能源乘用车累计销售638157辆，同比增长324.8%。

政策大力支持、市场更加认可、技术日趋成熟……多个利好为自主品牌车企增添了信心。近日，《财富》世界500强榜单全球发布，比亚迪入榜，为中国企业再添一席。

比亚迪相关负责人介绍：“历经27年的发展，比亚迪在可持续发展的道路上不断耕耘、持续创新，形成了汽车、轨道交通、新能源和电子四大产业的全产业链生态闭环，未来，公司将以开放的姿态拥抱全球科技革命和产业变革，吸收全球智慧，与全球消费者分享绿色科技创新成果，走向全面的开放创新之路。”

(责编：罗知之、吕骞)

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