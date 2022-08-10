一项在五大洲22个国家进行的全球民意调查显示，绝大多数海外民众对中国十年来的发展成就高度赞赏，有78.34%的全球受访者认为“中国经济已经成为世界经济的引擎”，给全球经济注入信心和活力。

这项名为“新时代的中国”的全球民意调查，由中央广播电视总台CGTN智库联合中国人民大学国家治理与舆论生态研究院共同发起。调查对象既包括美国、英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、新加坡等发达国家的居民，也包括巴西、阿根廷、墨西哥、泰国、印度、巴基斯坦、阿拉伯联合酋长国、埃及、尼日利亚、肯尼亚、南非等发展中国家的受访者。结果显示，对中国经济成就高度赞赏的受访者比例，在非洲高达91.46%。欧洲紧随其后，占比达到81.60%。北美洲位列第三，达到78.09%。

△各大洲受访者对“中国经济已经成为世界经济的引擎”的认同度

“一带一路”沿线国家占全世界人口超过六成，占全球经济总量约30%。此次调查显示，“一带一路”沿线国家对中国经济给予高度评价的比例显著高于非“一带一路”国家，达到84.13%。与发达国家相比，发展中国家的受访者在调查中表现出对中国经济更强烈的信心，占比达到84.02%。

△“一带一路”国家和非“一带一路”国家、发展中国家和发达国家对中国经济评价对比

近年来，一些西方人士大肆炒作“中国经济崩溃论”，然而调查结果显示，仅有2.38%的受访者认为中国经济在过去十年表现“糟糕”，绝大多数受访者认为中国经济为全球经济注入了信心。

调查中，76.65%的受访者认为，中国的人均GDP在过去十年间由6100美元提升至12000美元以上，“这一成就很了不起”。在全球各大洲，认为“中国越来越富有”的受访者比例普遍超过了七成。

△各大洲受访者对“中国越来越富有”的认同度

过去十年，中国有近一亿农村贫困人口全部脱贫，书写了人类反贫困史上的奇迹。在脱贫攻坚取得历史性成就的诸多原因中，绝大多数全球受访者认为，“中国经济保持快速增长”和“中国领导人很有决心，坚定地向着目标迈进”是排名前两位的最主要因素。

全球民调中，绝大多数受访者对中国人的印象较为正面，其中“勤劳刻苦，有上进心”列第一位，有84.42%的非洲受访者和71.18%的欧洲受访者对中国人的这一传统美德印象深刻。此外，70.96%的“一带一路”沿线国家和74.26%的发展中国家受访者表达了同样的观点。在对中国人的印象当中，“爱国，对自己的祖国和文化很自豪”位列第二位，认为中国人“越来越自信”的印象排名第三。

△“一带一路”国家和非“一带一路”国家、发展中国家和发达国家对中国人“勤劳刻苦，有上进心”认同度对比

当今科技飞速发展，中国的科技进步给全球受访者留下深刻印象。其中，受访者印象最深刻的是我国“第五代移动通信技术（5G）的发展”，在非洲比例达到73.87%。此外，给各国受访者留下深刻印象第二位的是“人工智能”，第三位的是“高速铁路”。在欧洲，52.77%受访者对中国人工智能技术的进步印象深刻。在非洲，55.28%的受访者对中国的高速铁路表达了赞誉。

△各大洲受访者对中国“第五代移动通信技术的发展”印象深刻的比例

据了解，此次民意调查各国受访者比例相对均衡，全球受访者平均年龄38.64岁，54.71%的受访者为大学本科及以上学历，其中硕士、博士占比15.22%。

(责编：袁勃、胡永秋)

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