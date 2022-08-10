原标题：快手发布视频云品牌StreamLake，正式进军toB市场

8月10日，短视频与直播平台快手正式发布视频云品牌StreamLake，正式进军B端业务领域。

当前，视频化升级正在席卷众多行业，激发出庞大的视频云需求。快手StreamLake专注于成为视频化升级助推器，将沉淀多年的音视频和AI等关键技术能力以产品化的形式对外开放，提供一站式音视频+AI解决方案。

Streamlake要把“重工业”变成“轻工业”

视频正在成为各行业连接客户最广泛的载体。来自Ericsson Mobility最新报告显示，未来六年移动数据流量增长4.38倍，其中视频流量占比将达到79%。

快手首席技术官陈定佳表示，对于下一代互联网的形态，目前还存在比较大的不确定性，但无论承载介质是什么，底层都离不开音视频和AI技术。

“我们经常思考，快手过去得到的经验，打磨过的技术，沉淀出的解决方案，能否为更多企业所用？最终，我们以内容汇聚与分发方面的大规模实践经验，将多年积累的技术能力，沉淀为一套可复用的产品体系与服务。”陈定佳表示。

在快手高级副总裁、StreamLake负责人于冰眼中，随着5G广泛部署，未来几年视频将像空气和水一样无处不在，但视频化升级面临体验痛点多，带宽成本高，创新和规模化效率低等难题，是名副其实的“重工业”。

“StreamLake要把‘重工业’变成‘轻工业’，把快手服务大规模用户所积累的基础设施、AI、音视频、算法等核心能力，通过模块化、标准化方式开放给其他企业，形成全链路服务。”

快手技术副总裁、AI技术及主站技术负责人王仲远表示，StreamLake将帮助客户加速业务创新，提升用户体验，支撑业务增长，同时降低运营成本。

StreamLake：视频化转型操作系统

随着网络和屏幕的迭代，用户对视频清晰度需求持续升级。卡顿率的上升、机型适配的难度增加、成本的大幅提升等成为普遍挑战。

于冰表示，解决这些挑战要从音视频的第一性原理出发思考，即更清晰、更流畅和更低成本，这三个问题相互影响，相互制约，但快手经过多年的实践，总结出一套成熟的方法论。

首先，视频压缩和增强技术能够同时兼顾三个方向，可做到同等清晰度下把视频文件压缩到更小，从而实现流畅播放，带宽占用更低，又实现在同等带宽用量条件下，显著提升视频清晰度。快手自研的KVC编解码标准，能将解码功耗优化到与上一代H.265/HEVC标准基本一致，同时比行业平均水平节约40%～50%带宽。

其次，为了平衡清晰和流畅的矛盾，快手提出基于大数据的QoE（Quality of Experience）优化方案，通过大规模AB实验来验证每个优化手段的效果。其中最有效手段之一是多码率自适应算法，可在网络速度和清晰度之间做最优平衡，上线后用户卡顿率大幅下降49%。这些能力都会包含在StreamLake产品中，为行业客户提供最佳实践。

最后，成本优化方面，快手提出了基于ROI（投资回报比）的视频生命周期管理方案，运用精准视频热度预测模型来提前触发视频压缩任务，从而最大化节约成本。

于冰表示，基于快手深厚的底层技术积累和沉淀，StreamLake形成了编解码算法、传输算法、AI特效、知识图谱等丰富的原子能力，以及行业领先的下一代产品矩阵，点播云、直播云、媒体处理与存储、虚拟人、内容审核、特效美化、内容理解、互动与创作、快手云剪、快手极目、音视频SDK、SoundMatrix智能会议音箱、6DoF自由视角视频等产品，辅以专业技术咨询服务，为行业客户提供场景化的解决方案。

“把所有技术细节封装成一个用于全行业视频化转型的操作系统，给用户提供交互简洁、容易接入的交付界面，又能够灵活的针对各行各业做到深度定制和优化，解决各行各业特定领域的问题。”于冰表示，StreamLake在商业模式设计上希望与合作伙伴保持同向，优化视频体验，同时让成本可控，实现业务可持续发展与客户共赢。

视频AI，为业务赋能

StreamLake的技术能力与模块中，视频AI是重要组成部分。快手技术副总裁、AI技术及主站技术负责人王仲远分享了智能视频创作、智能视频理解、数字人及XR等技术给客户带来的价值。

王仲远介绍，快手上每天有海量的视频内容诞生，每个视频在平台上需要经历内容创作、理解、分发三个环节，在帮助创作者更加便捷、智能化地进行视频内容创作，以及结构化管理海量视频内容上AI发挥着不可替代的作用，快手日均AI服务调用达到了4500亿次，总共涵盖了全球超过10万种的机型。

基于快手海量视频汇聚及分发过程沉淀的AI技术能力，面向行业合作伙伴，王仲远正式发布了视频AI的三大类解决方案：智能视频创作，智能视频理解，数字人及XR，以助力各行各业客户实现视频化、智能化升级。

在智能视频创作解决方案中，包含了内容创作环节的人像美化、智能特效、图集成片、文案成片等能力，大幅降低视频创作的门槛，提升视频创作的品质；智能视频理解解决方案，依托快手多年沉淀的多模态技术，实现海量视频的结构化管理，像管理图书一样管理短视频，应用于内容生态分析、基于兴趣的个性化推荐、智能审核、原创保护等方向。

发布会现场，王仲远发布了“数字人及XR解决方案”，包括传播型数字人、服务型数字人、虚拟化身数字人，快手在三个方向均有布局和成功案例。目前，快手也已与联通在线达成战略合作，双方将共同研发数字人能力开放平台。

坚持技术开放，专注视频云和解决方案

据了解，快手StreamLake业务2020年开始酝酿，2021年起步探索，并在今年成为独立业务，StreamLake品牌发布成为快手技术toB业务的全新起点。

基于自身大规模C端业务的锤炼和极致优化经验，以及合作伙伴的成功合作验证，快手首席技术官陈定佳对StreamLake技术toB业务充满信心。“技术toB是长期坚定的方向，我们愿意和合作伙伴一起携手，赋能用视频技术探索商业世界的每一步，实现共生双赢。”

据介绍，过去一年，快手已携手知乎、中国联通、央视频、小米等众多合作伙伴，在视频化、智能化领域展开探索。

陈定佳表示，视频化正在赋能千行百业，StreamLake将在创新、体验、规模、成本四个方面为客户提供价值，快手自身发展中所经历的快上线、提品质、扛规模、控成本四个阶段所积累的底层基础设施和技术团队将提供有力支撑。

此外，NVIDIA将与StreamLake共建生态，携手致力向客户和伙伴分享最新的硬件和生态发展，向更多的开发者、初创公司和合作伙伴提供服务与支持。

(责编：董童、李源)

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