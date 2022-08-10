原标题：专业助农 服务惠农 中国太保“产品+技术+服务”助力乡村振兴

“太保服务真是太贴心了，解了我的燃眉之急！”近日，中国太保产险湖北枣阳支公司发生了温暖的一幕，七方镇的文女士送来了一面“太保理赔暖人心 扶贫助困显真情”的锦旗，再三对太保服务表示感谢。

原来文女士此前向银行办理扶贫贷款5万元，又向亲朋好友借支数万元，进行蛋鸡养殖，然而受疫情等影响，亏损严重。中国太保产险当地工作人员主动核查其是否在“防贫保”保障范围内，经核实确认符合标准后，第一时间将20336元保险救助金送到文女士手中。

为全面落实乡村振兴战略，发挥专业优势加强特色农产业帮扶力度，中国太保产险湖北分公司在防贫保险的基础上创新推出“防贫保+产业”保险的新模式，对因自然灾害或病虫害、动物疫病等原因导致种植业、养殖业遭受的损失进行赔偿，进一步增强各类农业经营主体抗御自然灾害能力，有效促进了优势农产品产业规模化经营。

农业是强国之基，立国之本。近年来，中国太保坚持走“产品+技术+服务”创新道路，创新助农惠农强农方式，不断增强农险服务水平和服务能力，为建立健全农业支持保护体系、完善农村金融服务、健全农业风险补偿机制、保护粮食安全等方面都作出了积极努力和有益探索，全方位助力乡村振兴高质量发展。

“农险+” “保防救赔”稳产保供

近日，中国太保产险广东湛江中支“麻章花卉苗木气象灾害预警服务平台”正式投入使用，为麻章区特色产业“花卉苗木”的发展提供更科学有效的气象服务。

南国花卉科技园是湛江市政府重点规划建设的花卉园区，台风等自然灾害天气容易导致花卉苗木种植受损。该气象服务点依托中国太保“南国花卉科技园”三农服务站点，可辐射周边近一万亩的花卉苗木客户。用户可通过平台系统查询到实时气象监测数据，当预计园区可能出现台风、暴雨或雷暴等恶劣天气时系统会发出警示信息，提醒农户采取避险措施，充分发挥气象服务在农业防灾减灾过程中的重要作用。

近年来，中国太保创新“保防救赔”农险服务，全方位助力在大灾面前稳产保供。今年6月“龙舟水”以来，广东持续了一个多月的多雨天气：北江干流出现特大洪水，广东启动最高级别防汛应急响应；台风“暹芭”7月2日下午在电白沿海一带登陆，广东启动防风Ⅱ级应急响应，对当地的农作物生产造成严重影响。中国太保产险广东分公司深入田间地头、直达农户，全力做好防汛救灾及农业灾后恢复生产工作，努力减少灾情对农业生产的影响。

灾情发生的第一时间，中国太保产险广东分公司立刻调配全省理赔资源，组建145名人理赔专家队伍、配置50余辆理赔车辆、21台无人机等专业设备，赶赴灾情严重地区开展抢险救灾行动，贯彻“应赔尽赔，应赔快赔”原则，利用卫星遥感、无人机完成受灾初勘工作，建立强降雨灾害理赔绿色通道，并在重点受灾区域设置简易服务站，安排理赔人员驻点到村，答疑解惑、闪赔到户；应用e农险大数据、物联网水淹报警技术等技防手段，通过智能化、数字化手段进行受灾查勘、施救和定损，以科技提升服务效率，此外，中国太保还协同农业专家分析受灾作物，提出恢复生产建议，确保将农作物损失降到最低，全力筑牢防汛防台的“蓝色堤坝”。

持续创新 筑牢“三农”保障网

7月以来，北京市密云区平均降水量仅有15.8毫米，造成不老屯镇1500亩玉米持续干旱。灾情发生后，中国太保产险北京分公司在第一时间组织专家及理赔专业团队赶赴受灾现场，第一时间启动理赔绿色通道，通过卫星遥感影像对农作物损失面积和程度进行解译分析，并将遥感影像与无人机数据及地面实地查勘相结合，进行“天-空-地”一体化识别，仅用两天时间就确定1500亩玉米为全部损失，赔偿金额90万元，理赔款将于近期送到受灾农户手中。

2022年上半年，中国太保产险抢抓三大主粮保险扩面、提标的政策红利，在河南，河北、山东等13个粮食主产省区开展了三大粮食作物完全成本保险与收入保险，在381个产粮大县超5000万亩主粮耕地为近450万户次粮农累计提供了超500亿元的农业风险保障。

中国太保产险连续多年积极参与大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所等交易所项目以及商业性“保险+期货”项目，通过“保险+期货”支持国家乡村振兴战略，主动承担社会责任。2016年至2021年，中国太保产险已在29个省/自治区/市开展了400余个“保险+期货”试点项目，涉及天然橡胶、棉花、白糖、苹果、红枣、花生、甜菜、大豆、玉米、生猪、鸡蛋、豆粕、饲料等品种，项目由分散试点到县域覆盖，由价格险到收入险，由农作物“保险+期货”到养殖业“保险+期货”，试点规模逐步扩大，形式种类不断创新，保障农户超300万户，成为农业产业现代化和农民增收创收的重要保障。

(责编：董童、李源)

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