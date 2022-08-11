顺北油气田再添超深“千吨井”
目前已落实4个亿吨级油气区
2022年08月11日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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图为日前拍摄的顺北油气田一隅。
本报北京8月10日电 （记者冉永平、丁怡婷）10日，中国石化宣布在油气勘探开发领域实施的“深地工程”获得重大突破。顺北803斜井测试获高产工业油气流，折算日产油气当量达到1017吨，成为顺北油气田超深层第十五口“千吨井”。目前，“深地一号”顺北油气田项目，钻探垂直深度超过8000米的油气井达41口，已落实4个亿吨级油气区。
顺北油气田位于塔里木盆地中西部，油藏具有超深、高温、高压等特点，储层平均埋藏深度超过7300米，定向井井深最深达到9300米，刷新亚洲最深纪录，这些井堪称“地下珠峰”。
在我国油气勘探开发实践中，埋深超过8000米的地层为超深层。目前塔里木盆地和四川盆地是我国两个最丰富的深层油气盆地，具有资源丰富度高、规模大、整体储量大等特点，但存在诸多世界级勘探开发难题。
据了解，我国深层、超深层油气资源达671亿吨油当量，占全国油气资源总量的34%，深层、超深层已经成为我国油气重大发现的主阵地。为了在“地下珠峰”采油，我国已攻克超高强度套管、钻杆、钻井液、测控仪器等关键技术。
《 人民日报 》（ 2022年08月11日 01 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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