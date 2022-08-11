上半年——
我国锂离子电池产量同比增长150%
2022年08月11日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月10日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：今年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业主要指标实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年我国锂离子电池产量超过280吉瓦时，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。
在锂离子电池环节，上半年储能电池产量达到32吉瓦时，新能源汽车动力电池装车量约110吉瓦时。锂离子电池产品出口同比增长75%。
锂离子电池产业主要指标的增长，与新能源汽车产业快速发展紧密相关。工信部数据显示，今年以来，我国新能源汽车产业实现了平稳快速发展。上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。
《 人民日报 》（ 2022年08月11日 01 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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