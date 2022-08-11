7月中小企业发展指数为88.3
企业复工达产保持向好态势
2022年08月11日05:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月10日电 （记者韩鑫）中国中小企业协会近日发布7月我国中小企业经济运行情况。数据显示，7月份，中国中小企业发展指数为88.3。对样本企业开工率的调查显示，开工率在75%—100%的企业占43.70%，比上月上升1.75个百分点；开工率小于75%的占47.75%，比上月下降2.60个百分点，企业复工达产保持向好态势。
分行业看，交通运输邮政仓储业和批发零售业指数分别上升0.1点和0.2点，建筑业和住宿餐饮业指数持平。其中，建筑业、交通运输邮政仓储业和批发零售业指数已连续3个月上升。
从中小企业发展指数来看，当前中小企业运行呈现以下主要特点：
成本压力有所下降。随着国际市场需求收缩，大宗商品价格高位回落，原材料成本有所下降，但仍处于高位。7月份，成本指数为113.2，比上月下降0.5点，降幅最大。所调查的8个行业中，4个行业的人工成本有所上升。
资金紧张状况有所缓解。央行加大普惠小微贷款支持工具实施力度，建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，普惠小微贷款同比明显增加。7月份，资金指数为100.8，处于景气临界值100以上。
企业效益呈企稳迹象。由于能源、金属等价格有所回调，成本上升的势头有所缓解，企业盈利状况呈止跌企稳迹象。7月份，效益指数为73.5，与上月持平。所调查的8个行业中，4个行业效益指数上升、1个行业持平。
《 人民日报 》（ 2022年08月11日 06 版）
(责编：杨光宇、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部：截至7月底已开工农村供水工程万余处 2531万农村人口供水保障水平提升
- 新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京8月10日电 （记者余璐）“截至7月底，全国各地共完成农村供水工程建设投资466亿元，是去年同期的2倍多；已开工农村供水工程10905处，提升了2531万农村人口供水保障水平；农村供水工程维修养护完成投资25.1亿元，维修养护工程6.7万处，服务农村人口1.3亿人。…
相关新闻
- 评论
- 关注