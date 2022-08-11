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7月中小企业发展指数为88.3

企业复工达产保持向好态势

2022年08月11日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月10日电  （记者韩鑫）中国中小企业协会近日发布7月我国中小企业经济运行情况。数据显示，7月份，中国中小企业发展指数为88.3。对样本企业开工率的调查显示，开工率在75%—100%的企业占43.70%，比上月上升1.75个百分点；开工率小于75%的占47.75%，比上月下降2.60个百分点，企业复工达产保持向好态势。

　　分行业看，交通运输邮政仓储业和批发零售业指数分别上升0.1点和0.2点，建筑业和住宿餐饮业指数持平。其中，建筑业、交通运输邮政仓储业和批发零售业指数已连续3个月上升。

　　从中小企业发展指数来看，当前中小企业运行呈现以下主要特点：

　　成本压力有所下降。随着国际市场需求收缩，大宗商品价格高位回落，原材料成本有所下降，但仍处于高位。7月份，成本指数为113.2，比上月下降0.5点，降幅最大。所调查的8个行业中，4个行业的人工成本有所上升。

　　资金紧张状况有所缓解。央行加大普惠小微贷款支持工具实施力度，建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，普惠小微贷款同比明显增加。7月份，资金指数为100.8，处于景气临界值100以上。

　　企业效益呈企稳迹象。由于能源、金属等价格有所回调，成本上升的势头有所缓解，企业盈利状况呈止跌企稳迹象。7月份，效益指数为73.5，与上月持平。所调查的8个行业中，4个行业效益指数上升、1个行业持平。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月11日 06 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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