本报北京8月10日电 （记者韩鑫）中国中小企业协会近日发布7月我国中小企业经济运行情况。数据显示，7月份，中国中小企业发展指数为88.3。对样本企业开工率的调查显示，开工率在75%—100%的企业占43.70%，比上月上升1.75个百分点；开工率小于75%的占47.75%，比上月下降2.60个百分点，企业复工达产保持向好态势。

分行业看，交通运输邮政仓储业和批发零售业指数分别上升0.1点和0.2点，建筑业和住宿餐饮业指数持平。其中，建筑业、交通运输邮政仓储业和批发零售业指数已连续3个月上升。

从中小企业发展指数来看，当前中小企业运行呈现以下主要特点：

成本压力有所下降。随着国际市场需求收缩，大宗商品价格高位回落，原材料成本有所下降，但仍处于高位。7月份，成本指数为113.2，比上月下降0.5点，降幅最大。所调查的8个行业中，4个行业的人工成本有所上升。

资金紧张状况有所缓解。央行加大普惠小微贷款支持工具实施力度，建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，普惠小微贷款同比明显增加。7月份，资金指数为100.8，处于景气临界值100以上。

企业效益呈企稳迹象。由于能源、金属等价格有所回调，成本上升的势头有所缓解，企业盈利状况呈止跌企稳迹象。7月份，效益指数为73.5，与上月持平。所调查的8个行业中，4个行业效益指数上升、1个行业持平。

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 06 版）

(责编：杨光宇、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经