本报记者 郁静娴

“真没想到，森林吸收的二氧化碳也能用来贷款了。”拿到中国农业银行浙江分行发放的首笔“林业碳汇贷”，中南百草原集团董事长崔世豪感叹不已。

近年来，从强化服务创新到完善机制保障，从构筑管理体系到聚焦重点领域，农业银行不断提升绿色金融服务能力，加大对绿色低碳领域资金支持，为实现“双碳”目标、共建美丽中国贡献力量。截至2022年6月末，农业银行绿色信贷余额超2.3万亿元，累计发放符合人民银行要求的碳减排贷款超600亿元，带动减少碳排放约1300万吨；年内承销绿色债券24期，募集资金299.5亿元。

引导企业从“衢融通”金融超市发起线上申请，实地核实企业煤、汽、电等能耗数据，推送线上审查审批……仅用了8小时，农行浙江衢州分行就完成信贷审批，为江山市双氧水有限公司创新发放了500万元的工业“减碳贷”。

浙江衢州市创新建立工业企业碳账户体系，对工业企业按照红、黄、浅绿、深绿四色碳排放等级贴标，引导金融机构提供差别化金融支持政策。据介绍，农行衢州分行聚焦绿色制造、清洁能源、碳减排技术等产业，通过降低传统产业的准入门槛、调整利率、提高审批额度等方式，支持企业转型升级。

农业银行强化服务创新，积极搭建绿色信贷产品序列。据农业银行相关负责人介绍，目前农业银行已经构建了涵盖绿色信贷、绿色投行、绿色消费、碳金融、创新型业务等在内的多层次、立体化业务体系。

在卓旺山矿山，废弃尾矿正逐渐复绿。卓旺山矿山位于湖北红安县，生态环境一度遭到严重破坏。2021年，湖北省正式实施绿色矿山建设三年行动，对在采矿山、废弃矿山等分层分类加快推进复绿。农业银行红安县支行向负责该项目的金圆矿业有限公司发放“生态修复贷”，两笔共计5000万元，为生态修复治理提供了有力支持。

此外，绿色金融也在助力乡村振兴中发挥着巨大作用。农业银行立足服务“三农”基本定位，做大“三农”“绿色”交集，聚焦国家粮食安全、乡村产业发展、乡村基础设施建设和人居环境改善等领域，大力发展农业农村绿色金融。截至2022年6月末，全行县域绿色信贷业务余额超9000亿元。

绿色金融还服务清洁能源产业，全面助力清洁低碳能源体系建设。在广西，金紫山风电场项目建设如火如荼，农业银行广西分行为该项目持续提供融资支持。按照规划，金紫山风电场项目建成后年均发电量3.84亿千瓦时，折合每年可节约标煤约12.8万吨，减排二氧化碳约31.3万吨。截至6月末，农业银行支持清洁能源产业贷款余额近6000亿元。

“农业银行将环境和社会风险纳入全面风险管理体系。”农业银行有关负责人表示，不管是调查、审查，还是贷后，农业银行都将绿色发展落实到管理等各业务环节，并根据客户面临的潜在环境和社会风险程度，实施差异化管理措施。

持续完善气候风险管理工具。农业银行在煤电、钢铁等重点行业探索开展气候风险压力测试，及时评估防范碳排放等因素对资产质量的影响，推动前瞻做好转型风险防范。通过实施限额管理、强化政策引导等措施，农业银行进一步加强高碳行业相关管理，加强对相关行业环保、能耗、安全生产等方面审核，积极推进这些行业节能降碳。同时，做好行业分析和预警监测，推动建立有效风险管理机制，确保业务健康可持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 16 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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