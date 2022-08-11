据新华社哈尔滨8月10日电 （记者杨思琪、徐凯鑫）我国5G网络基站数量达185.4万个，终端用户超过4.5亿户，均占全球60%以上，全国运营商5G投资超过4000亿元。这是记者10日从在哈尔滨召开的2022世界5G大会上了解到的。

“我国5G建设取得了突破性成就，已进入社会生活各个方面，在工业互联网、智慧城市、智慧乡村等领域的应用取得显著进展，正在不断探索上行超宽带、实时宽带加速和感知定位新场景。”中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨说。

5G正在加速数字经济发展。据统计，全国运营商5G累计投资4016亿元，加上移动流量、手机信息服务等消费，累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元，经济增加值达2.79万亿元。

(责编：杨光宇、白宇)

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