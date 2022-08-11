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亚洲最大地下综合交通枢纽进入主体结构施工

2022年08月11日05:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月10日电  （记者贺勇）8月10日，随着长达48米的抗拔桩钢筋笼顺利下放完成，十余台挖掘机同步开挖作业，标志着亚洲最大地下综合交通枢纽——北京城市副中心站01标段站房核心区全面进入主体结构施工阶段。全部工程预计2024年底完工，届时，从北京城市副中心出发，15分钟到达首都机场、35分钟到达大兴国际机场及河北唐山市，1小时内到滨海新区及雄安新区。

　　北京城市副中心站综合交通枢纽是北京市继大兴国际机场后又一个大型交通基础设施工程，地下建筑面积约128万平方米，是北京城市副中心拉开城市框架、推进京津冀协同发展的标志性工程。

　　副中心站最大的特点就是全地下结构，未来副中心站区域地面将进行综合开发，主要布置商务办公，可提供4万多个就业岗位。“项目基坑平均深度达32米，最深处达43米，工程采用罕见的逆作法工艺。”中铁建设北京城市副中心站项目负责人孟啸介绍说，“与常规作法不同，逆作法施工在桩基施工完成后先进行顶板施工，再向下逐层开挖，充分利用现有场地，能有效加快施工进度，提升整体安全性。”

　　整个逆作法施工过程中，桩柱一体逆作钢管柱单件重量最高达91吨，最大直径达1.6米，创国内站房建设之最。

(责编：杨光宇、白宇)
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