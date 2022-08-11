本报记者 邹 松 孙广勇 谢亚宏 颜 欢

职业教育是各国青年通往成才成功的重要途径，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。近年来，“中文+职业技能”的职业培训特色课程在多国开展，吸引了一批批青年在学习中文过程中，同步参与实践，提升技能，成长为面向未来的高质量技术人才，为促进当地社会发展、民生改善作出重要贡献。

“盼望成为泰中铁路第一批火车司机”

“车门关闭，信号开放，准备发车。”泰国小伙子阿提坦坐在高铁模拟系统前，启动控制系统，火车缓慢驶出车库，进入自动驾驶状态，沿着轨道平稳前进。他轻推操纵杆，火车加速，很快达到每小时80公里的速度。驶过市区、穿过隧道后，火车减速进站。阿提坦不时观察车窗外，把车稳稳地停在标线上。“这样，车门才能对准站台防护门，方便乘客下车。”阿提坦自信地说。

中泰铁路合作项目的不断推进，对既懂铁路技术又懂中文的人才产生了需求。2016年，泰国孔敬大学孔子学院和中国武汉铁路职业技术学院联合开设了泰国首个轨道交通专业，在孔院推出“中泰高铁汉语培训项目”，为泰国高铁工程培养人才。自正式开班以来，每年招生规模稳定在40人至50人。

来自泰国东北部呵叻府的阿提坦在这里学习中文的同时，也学习铁路信号和高铁技术等课程。作为中文零基础学生，中方老师用图片、视频、实物等直观方式，努力帮助学生理解和识记铁路运输相关的知识，以便他们能较快适应后期在中国参加的技术培训。

阿提坦告诉记者，刚开始学习中文时，大家最好奇的是中国美食，老师向他们介绍了重庆火锅。“泰中铁路建成后，火锅和冬阴功汤之间就只隔着朝发夕至的距离了。”阿提坦说，学习中文的同时又掌握了一门工作技能，这让他更加自信，对未来充满期待。

泰国交通部长萨撒扬表示，泰国已制定交通运输系统20年发展战略规划，计划尽快修建更多复线铁路及联合运输点，以提高铁路运输在物流中的比例。“泰中铁路在促进基础设施互联互通和沿线地区发展方面具有重要战略意义。泰中联合培养项目为泰国高铁等技术人才培养提供了支持，并将帮助更多泰国年轻人就业。”萨撒扬说。

现在，阿提坦从事机械控制方面的工作，和许多同学一样，他期待泰中高铁早日通车：“我们看好未来职业发展前景，盼望成为泰中铁路第一批火车司机。”

“为我们与中方合作提供更多便利”

“扳手，扳手……开关，开关……”在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学机械工程学院实训车间里，十几名学生正一遍遍熟悉着机械的中文操作手册。这是亚的斯亚贝巴大学孔子学院“工程汉语”领航课程班。课堂上，当地学生跟经验丰富的中国师傅学习实际操作，常常是“舍不得下课”。

来这里上课的阿瑞亚·阿伯拉是一名工程企业的职业监理，他十分看好“中文+机械”课程。“如今，采购中国机械设备的埃塞企业越来越多，看懂中文说明书并会使用设备是我的必修课。这样，我才能更好地指导企业员工开展工作。”阿瑞亚·阿伯拉自信地说，“当然，中文水平的提高，将为我们与中方合作提供更多便利。”

同样来学习的伊塞亚，是一名机械专业的教师。“中国在机械制造领域发展得特别快，相关设备和技术都是全球领先的。这个‘中文+机械’的培训，对我而言大有好处。现在，我不仅能用中文介绍多种机械设备，还了解到不少前沿技术和信息，我会把这些知识运用到教学中，让更多的学生受益。”

“工程汉语”课堂由天津职业技术师范大学和亚的斯亚贝巴大学合作，旨在将中文和职业技能相融合，帮助当地学生增长技能。针对中埃塞合作需求，中方开设了电子电气实验设备中文标识读写、机械专业基础词汇认读等专门课程，并同在埃塞投资的中企合作，定期安排中企负责人讲解相关行业发展和中国经济发展状况，还提供实习机会。得益于“校企合作”的人才培养模式，近年来，大批懂中文的埃塞俄比亚大学生加入当地中资企业，中资企业与属地员工、当地合作伙伴的沟通交流效率不断提高，实现更多互利共赢。

“让更多人了解中医并从中受益”

艾莲娜·卢索是圣马力诺的一名理疗师，为患者提供慢性疼痛等问题的诊疗方案。在学习理疗方法过程中，卢索逐渐对中医产生兴趣：“我的导师对中医颇有些了解。在诊疗过程中，我们会使用一些传统中医方法，比如针灸和按摩。随着自己开始独立出诊，我希望能掌握更多的中医知识并用于临床治疗。”

一次偶然的机会，卢索得知圣马力诺孔子学院开设中医课程，便报名参加，并且很快喜欢上了这门课程。“这里的老师来自中国和意大利，他们中医知识渊博、临床经验丰富，给我带来很多启发。我还邀请他们到我的诊所，介绍中医知识，让我和患者对中医有了更多认知。现在，不少患者都了解到中医理疗的优势，愿意尝试中医治疗方法。”

圣马力诺孔子学院成立于2015年，中医是其特色课程。2016年起，北京城市学院选派专业教师到孔院开设中医课程，传授点穴推拿、中医诊断、经络穴位等知识，并于2017年起定期举办中医论坛，邀请圣马力诺卫生部官员和地区医学专家等出席会议。此外，2016年，中国北京同仁堂（集团）有限公司为圣马力诺孔院捐建了欧洲首家中医博物馆，馆内陈列有中药材、用于练习针灸技术的宋代铜人等器具标本和药品制作过程图解等，为圣马力诺民众创造了一个了解中医药文化的环境。

圣马力诺孔院中方院长助理谭羽告诉本报记者，尽管受到新冠肺炎疫情冲击，中医课堂依然正常运行，目前每两周进行一次线上课程，每月举办一次线下讲座，吸引了不少当地民众参加。迄今，参加过中医教学的当地学员近300人，这在仅有3万多人口的圣马力诺是一个相当可观的数字。目前，孔子学院正在与圣马力诺政府和大学积极对接，希望正式开展中医专业课程和中医药基地项目。

卢索报名参加圣马力诺孔院计划于今年底启动的中医专业课程，向成为专业中医迈出第一步：“中医已流传上千年，成功地跨越了时间和文化的界限，并在现代科学中证明了它的有效性。我希望将传统中医与现代医学技术相结合，让更多人了解中医并从中受益。”

（本报约翰内斯堡、曼谷、罗马、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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