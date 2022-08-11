本报记者 常 钦

草木植成，国之富也。习近平总书记强调，要积极探索推广绿水青山转化为金山银山的路径，选择具备条件的地区开展生态产品价值实现机制试点，探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径。

2021年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》（以下简称《意见》）提出，拓展生态产品价值实现模式。经过近年来的探索，我国在拓展生态产品价值实现模式方面有哪些有益经验？如何建立健全机制让更多绿水青山转化为金山银山？就大家关心的问题，记者采访了有关部门和专家。

——编 者

满足人民需求，着力增加生态产品供给

生态产品是自然生态系统与人类生产共同作用所产生的、能够增进人类福祉的最终产品和服务，是维系人类生存发展、满足人民日益增长的优美生态环境需要的必需品。“不仅包括清新的空气、清洁的水源和宜人的气候等自然要素，还包括生态农产品、生态工业品和生态旅游服务等生态产品。”自然资源部自然资源所有者权益司有关负责人说。

据介绍，生态产品根据公益性程度和供给消费方式，可分为3种类型和价值实现路径：

——公共性生态产品，指产权难以明晰，生产、消费和受益关系难以明确的公共物品，如清新空气、宜人气候等。“比如三江源等重点生态功能区所提供的生态产品，能够维系国家生态安全、服务全体人民，其价值实现主要采取政府路径，依靠财政转移支付、财政补贴等方式进行‘购买’和生态补偿。”自然资源部经济研究院生态所研究员石吉金说。

——经营性生态产品，指产权明确、能直接进行市场交易的私人物品，如生态农产品、生态旅游产品等。“这一类主要采取市场路径，通过生态产业化、产业生态化和直接市场交易实现价值。”石吉金介绍。

——准公共性生态产品，指具有公共特征，但通过法律或政府规制的管控，能够创造交易需求、开展市场交易的产品。“我国的碳排放权、排污权和碳汇产品，就属于采取政府与市场相结合路径，政府通过法律或行政管控等方式创造出生态产品的交易需求，市场通过自由交易实现其价值。”石吉金说。

“着力增加生态产品供给，加快建立以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系。”中央党校（国家行政学院）社会和生态文明教研部教授李宏伟表示，产业生态化要按照绿色、循环、低碳、可持续发展要求，培育发展资源利用高、能耗排放少、生态效益好的产业，推动人与自然和谐共生。

因地制宜、创新举措，探索生态产品价值实现多元路径

“生态资源指标及产权交易，通过政府管控或设定限额等方式，创造对生态产品的交易需求，引导和激励利益相关方进行交易。”自然资源部自然资源所有者权益司有关负责人介绍，除此之外，目前我国生态产品的价值实现模式还包括生态修复及价值提升、生态产业化经营和生态补偿等其它3类常见模式。

生态修复可以带动价值提升。山东省威海市优化调整修复区域国土空间规划，明晰修复区域产权，持续开展矿坑生态修复和后续产业建设，把矿坑废墟转变为生态良好的景区，带动了周边区域发展和资源溢价。

生态产业化经营模式是价值实现的重要途径。通过充分发挥生态优势和资源优势，将生态产品的价值附着于农产品、工业品、服务产品的价值中，以可持续的方式经营开发和交易生态产品。

江苏省苏州市金庭镇地处太湖中心区域，依托丰富的自然资源和良好的生态环境，推动生态产业化，着力打造“太湖生态岛”。近年来，金庭镇打造了“太湖绿”大米、“西山青种”枇杷等网红品牌，农产品销售收入达到4.98亿元，农民人均纯收入2.74万元，实现了生态保护、经济社会发展和民生福祉共同推进。

在湖北省鄂州市，梁子湖水光潋滟。“从养珍珠到养莲花，水质变好了，村庄变美了。”走进东沟镇茅圻村张家湾，村民张文进站在自家承包的水塘边查看莲花长势。鄂州市在市内各行政区之间建立并运行生态补偿机制，梁子湖区连续4年获得了生态补偿。茅圻村张家湾把生态保护补偿资金用于美丽乡村建设，累计投入500万元，用于垃圾分类改造、污水管网建设等，发展生态产业。

明晰产权、创新模式，不断完善生态产品价值实现机制

根据《意见》，到2025年，保护生态环境的利益导向机制基本形成，生态优势转化为经济优势的能力明显增强。到2035年，完善的生态产品价值实现机制全面建立。

“从实践上看，生态产品价值实现工作总体处于探索和起步阶段。”自然资源部自然资源所有者权益司有关负责人说。

截至2021年底，自然资源部公布了3批生态产品价值实现典型案例，在江苏、福建等省市开展了生态产品价值实现机制试点示范。各地加快建立政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现机制，具有很强的示范作用和指导意义。

浙江东阳、义乌两市进行了我国首例水权交易，引发了全国范围内的水权实践和理论探索；江苏太湖流域率先启动了排污权有偿使用和交易的试点，是全国最早开展水排污权交易实践的区域之一；浙江丽水依托丰富的苔藓资源，通过吸引相关企业打造苔藓产业链，实现生态产品价值……

山东大学黄河生态产品价值实现研究中心教授张林波说，实践证明，生态产品价值实现已由地方试点、流域区域探索上升为国家层面的重要任务，成为各地区、各行业生态文明建设的重要发力点。目前，我国还面临生态产品供给不足和市场需求无法满足的困境，从需求侧入手发力，生态指标配额交易、国家公园特许经营、绿色金融扶持等，都是有特色、可操作的实践模式。在持续提升生态产品供给能力的同时，还要加快培育生态产品消费体系。

自然资源部自然资源所有者权益司有关负责人介绍，目前我国尚未建立可复制、可比较的生态产品价值业务化核算技术体系，还存在“难度量、难抵押、难交易、难变现”等问题。下一步还将依托高等学校和科研机构，调动生态、环境、经济、法律等科研力量开展中长期联合攻关，推动相关理论与实践研究，解决好生态产品价值转化迫切问题。

“给政策比给项目、给资金更重要。生态产品价值实现的关键在于健全机制。”自然资源部自然资源所有者权益司有关负责人说，明晰产权是促进价值实现、合理分配利益的基础，下一步还将清晰界定自然资源资产产权，推动集中流转和专业化运营，发挥国土空间规划的引领和约束作用，在加强生态保护的同时，鼓励发展生态产业并留有一定发展空间，不断提高优质生态产品的供给能力。

本期统筹：张佳莹

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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