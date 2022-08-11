首届健康照护行业职业技能竞赛举行
2022年08月11日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月10日电 （记者李心萍）首届健康照护行业职业技能竞赛日前在河南洛阳举行，来自20个省份的健康照护行业职业技能人才进行了多项技能比拼。
大赛由人力资源和社会保障部授权中国研究型医院学会、中国就业培训技术指导中心联合举办，比赛内容以《健康照护师国家职业标准》三级以上技能要求为依据，分理论和技能操作预赛以及老年照护、妇儿照护、病患照护、综合能力等技能项目决赛进行。举办本次大赛，旨在激励更多劳动者投身健康照护行业，提升健康照护职业技能，推动健康照护行业高质量发展。
据介绍，健康照护师主要是面向老年人、孕产妇、婴幼儿和长期需要照护的患者，为其提供生活照料、预防保健、营养改善、康复护理、心理慰藉等服务。当前，失能半失能老人达4000多万。按照国际公认标准，每三个失能半失能老人就需要一名专业健康照护人员提供服务，仅这一人群就需要1000多万健康照护人才。再加上数量庞大的老年群体、8000多万残疾人等，急需大量高素质健康照护人才。
《 人民日报 》（ 2022年08月11日 06 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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