本报记者 杨明方 李亚楠

数据来源：新疆生产建设兵团党委组织部 新疆生产建设兵团统计局

底图：兵团第二师铁门关市风光。

李嘉成摄

从亘古荒原到绿洲良田，是新疆生产建设兵团谱写的新中国屯垦戍边壮丽篇章。党的十八大以来，新疆生产建设兵团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党中央的决策部署为行动指南，以与时俱进的精神深化改革，兵地融合发展步伐不断加快，农业生产体系不断完善。

今年7月，习近平总书记在新疆考察时强调，兵团要适应新形势新要求，在实现新疆工作总目标中发挥更大作用。总书记的重要指示，将指引新时代的兵团矢志履行职责使命，努力形成新时代兵团维稳戍边的新优势。

聚力深化改革，塑造体制机制新优势

7月13日，习近平总书记走进第八师石河子市一四三团和一线职工交流。“地都承包到职工了吧，确权到位了吧？”总书记牵挂的是正在推进的兵团改革。

改革如潮涌，后浪推前浪。如果将过去五年的兵团事业比喻为一首交响乐，那么深化改革一定是这恢宏乐章中的主旋律：健全和转变“政”的职能、国资国企改革、团场综合配套改革……一系列深化改革措施不断增强兵团高质量发展的动力活力。

2018年以来，新疆维吾尔自治区授予兵团行政职能和行政执法权3511项，兵团“政”的职能进一步健全，行政管理更加规范，基层治理和社会服务更加有序，治理体系和治理能力现代化水平明显提升。

为彻底改变政企不分，兵团近1800家团办企业与团场行政分离，自主经营，兵团“企”的市场主体地位进一步确立，国资国企改革取得阶段性成果。截至2021年底，兵团国有企业资产总额5929亿元，同比增长4.98%，国有企业的作用更加重要。

经过改革，新疆天润乳业股份有限公司经营效益快速提升，从籍籍无名的小微企业跃升为在全国消费者中都叫得响的品牌。2021年，天润乳业实现营业收入21.1亿元，较上年同期增长19.32%。

充分发扬民主，选好连队两委；国有农用地确权登记颁证，激发职工群众生产经营积极性；全面取消“五统一”，将生产自主权交给职工群众……五年来，兵团团场综合配套改革取得明显成效，农牧一线职工收入较改革前增长32.2%。

第二师铁门关市二十四团五连的铁门关市职工门沅峥的番茄地里，已经挂满了沉甸甸的果实。“我们合作社今年试种了160多亩番茄，番茄苗刚移栽进地里，就与公司签了收购订单，一亩地纯利润有1.5万元。”门沅峥说。

以前种什么、怎么种、卖给谁都得等行政指令，门沅峥说，团场综合配套改革实施以来，职工都是自己说了算，大家种地舍得投入，田间管理也更加细致。

团场改革后，职工在农业生产中有了更多的自主权，利益得到了最大保障。但在市场经济条件下，要想发挥出优势，还得抱团发展，合作社就成了职工的首选。

周润是第八师石河子市石河子总场北泉镇鸿兴翔种植专业合作社负责人。“目前，合作社有523户社员，拥有各类农机具180多台，耕地面积54700亩。”周润说，职工自发进入合作社后，土地仍然归属职工承包，合作社通过市场化手段统一采购农资，统一提供农机服务，鼓励大家标准化种植棉花。

2021年，该合作社社员比普通职工在农资和农业机械作业上每亩节省费用70多元。统一棉种后提高了棉花品质，该合作社棉花每公斤销售价高于市场价0.2元。

兵地一盘棋，融合走出共同发展之路

盛夏的第八师石河子市绿意盎然，如翡翠镶嵌在祖国边疆大地。7月13日，在石河子市一四三团花园镇广场，习近平总书记深情嘱托：“要深化兵地融合，建设一个美好幸福家园，过上幸福美好的日子。”

兵地一盘棋、兵地一家亲。党的十八大以来，兵地融合发展步伐不断加快，兵地之间交往交流交融日益密切。

比邻而居，兵地双方在经济发展、基础设施建设、生态保护、教育医疗等领域广泛开展交流合作，各族群众共享融合发展带来的红利，获得感、幸福感、安全感不断增强。

第八师石河子市和昌吉回族自治州玛纳斯县相距15公里，隔河相望，两地群众在交通、教育、医疗等方面互联互通，共享融合发展成果。2020年10月8日，石玛大桥建成通车，两地直线连通，通行时间缩短至5分钟，交流交往更加频繁。

今年5月28日，第三师四十六团—艾力西湖镇公路建成通车，线路中的叶尔羌河特大桥是该区域内唯一的交通桥。“没有大桥之前，我们想去河对岸只能绕路，要多走30多公里。”喀什地区莎车县艾力西湖镇居民阿来·赛力克说，现在开车几分钟就能跨过大河。一座桥让各族群众出行更方便了、农副产品卖得更好了、兵地联络更紧密了。

去年，第三师图木舒克市和喀什地区等地开展兵地教育系统“手拉手”结对帮扶活动，师市66所学校与就近县乡小学建立帮扶关系，与喀什地区各县乡互派教师结对交流，并积极开展各类帮扶活动58次，有效推动兵地教育资源共享。

第九师一六一团和塔城地区裕民县相邻，自2019年兵地联合创建小白杨国家5A级文化旅游景区以来，一六一团依托旅游资源优势，促进乡村振兴，使旅游产业成为拉动兵地群众共同致富的新引擎，兵地群众共享融合发展带来的红利。

产业融合在增强兵地之间联系、打破区域间壁垒中发挥着独特作用。第三师图木舒克市和喀什地区巴楚县毗邻，多年来，图木舒克市积极推进与巴楚县兵地融合发展试验区示范区建设工作，以产业融合为切口，凝心聚力深化兵地融合发展。图木舒克安欣牧业有限公司100多名在职员工中60多人来自巴楚县，还在巴楚县建立了全资子公司，通过产业化合作，带动当地100多户群众参与养殖。

各地打造兵地融合发展试验区、第十二师主动融入乌鲁木齐市“一港五中心”建设……在融合发展的道路上，兵团处处展现新气象。

发展现代农业，强化农业科技和装备支撑

每年春季，兵团的棉花地里都会上演让网友直呼“治愈强迫症”的画面：所有的播种机都应用了北斗导航和无人驾驶技术，棉花播种的株距和行距误差不超过2%。这是兵团农业机械化水平不断提高的一个缩影。

7月正是棉花的花铃期，习近平总书记在第八师一四三团考察调研时指出，兵团农业机械化程度高，农业规模化生产、产业化经营条件好，在粮棉油、果蔬生产等方面优势明显，要在保障我国粮食安全和重要农产品供给方面发挥更大作用。

近年来，兵团农业生产体系不断完善，农业机械装备结构不断优化，成为推进乡村振兴的有力支撑。截至2021年底，兵团种植业耕、种、收综合机械化率达95.3%，居全国领先水平。

兵团从垦荒起家，随着农业生产水平不断提高，昔日新疆沙漠边缘、边境一线的兵团垦区，早已成为现代农业建设的“三大示范基地”。

目前，兵团围绕高标准农田建设“田、土、水、路、林、电、技、管”8个方面，近3年投资逾50亿元，累计建成高标准农田1163万亩。第一师十团十五连棉花种植户毛成昌细数田间地头的新变化，“以前地块分散、道路不通，浇地全靠抽水机，既浪费水，地还浇不透，现在机械连片耕作，采用高效节水灌溉技术，省时省力还省水。”兵团第八次党代会报告提出，今后五年力争高标准农田占比超过70%。

目前兵团以大田滴灌节水技术为主的高效节水灌溉面积已达2061万亩，占总灌溉面积的83%，年节水量超过10亿立方米，相当于一年“省”出喀纳斯湖近1/5的水量。兵团膜下滴灌技术已走出国门输出到18个国家和地区。

中国棉花看新疆，新疆棉花看兵团。2021年，兵团棉花播种面积1305.20万亩、产量208.32万吨。兵团以全国28.73%的棉花播种面积生产了全国36.35%的棉花。2021年是兵团“棉花质量提升年”，通过强化棉花产业链质量协同管理，全面加强选种、田管、采收加工重点环节监管，在选种上推行“一主两辅”，确保棉花品种的整体性一致性等，皮棉单产达160公斤，位列全国第一，棉花全部6项质量指标中，平均长度、马克隆值等5项指标均为全国第一。

近年来，兵团着力培育农业产业化龙头企业，不断补齐农业发展的产业链、供应链、价值链，加快农业现代化进程。截至2021年底，兵团拥有农业产业化重点龙头企业135家，其中22家国家级农业产业化重点龙头企业和5203家农工专业合作社带动16.6万名职工群众增收。

农业是兵团的基础产业和优势产业，也是兵团经济发展的重要支撑。兵团第八次党代会报告提出，将加快构建现代产业体系，培育更多优质农业品牌和产品，在全面推动农业大提质中全面拓宽职工群众增收空间，有力推进乡村振兴。

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 07 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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