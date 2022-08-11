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为美好新疆贡献兵团力量（新跨越 新期待）

李亚楠
2022年08月11日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　曾经，这里千里戈壁，满目荒凉；如今，这里开放繁荣，文明宜居。无论处于什么样的环境，家国情怀一直深植于兵团人心中，为兵团维稳戍边事业提供不竭动力。

　　“新形势下，兵团工作只能加强，不能削弱。做好新疆工作，必须把兵团工作摆在重要位置，在事关根本、基础、长远的问题上发力。要发挥好兵团调节社会结构、推动文化交流、促进区域协调、优化人口资源等特殊作用，使兵团真正成为安边固疆的稳定器、凝聚各族群众的大熔炉、先进生产力和先进文化的示范区。”2014年4月，习近平总书记在新疆考察时强调。

　　聚焦履行职责使命，兵团加快设市建镇工作，至今兵团管理的城市已增至11座，建制镇超过56个。如今，兵团城镇综合承载力和辐射带动能力明显增强，一座座军垦城镇，成为维稳戍边的坚强堡垒、各族群众安居乐业的幸福家园。

　　企业开办时间压缩至3个工作日，登记注册1日办结，个体工商户登记注册当场（即时）办结……兵团不断健全和转变“政”的职能，深化“放管服”改革。营商环境不断优化，2021年，兵团辖区新登记市场主体44208户，比上年增长26.2%。

　　2017年9月29日，兵团生产的第一根光缆问世，这是兵团战略性新兴产业发展的重大突破。一批科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化企业正在兵团大地崛起。

　　石河子花园机场、图木舒克唐王城机场、阿拉尔塔里木机场通航，图木舒克铁路、阿克苏至阿拉尔铁路开通运营，阿拉尔至图木舒克公路、甘莫公路等一批重点工程、战略通道和垦区干线道路相继建成投用……兵团步入立体交通时代。

　　从团场到企业，从工业转型到交通发展，从产业聚集到制度革新……党的十八大以来，新疆生产建设兵团推动形成以城镇化为载体、新型工业化为主导、农业现代化为基础的发展新局面，一系列日新月异的变化共同汇聚成新时代维稳戍边的支撑和保障。

　　新征程、新蓝图，兵团正勇毅前行，忠诚履行职责使命，续写维稳戍边新篇章，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好新疆贡献兵团力量。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月11日 08 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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