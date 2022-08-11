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江西安义县  乡村振兴闯新路  绘就美好新画卷

2022年08月11日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　精致美丽的农家小院、干净平坦的乡间道路、欣欣向荣的农业产业……在全面推进乡村振兴、助力高质量发展的道路上，江西省南昌市安义县奋力绘就环境美、产业兴、乡风淳的秀美乡村新画卷。

　　美丽乡村新面貌

　　走进安义县石鼻镇上岗村，宅院前后花草树木郁郁葱葱、生机盎然，空气中弥漫着清新香气。2021年以来，石鼻镇充分发挥上岗村的资源优势，大力推进“一环、四片、八点”的村庄果园化示范点建设，深入推进人居环境整治，对27栋破旧房屋进行翻新，新建排水沟2000余米，菜地也进行了统一规整，实现了移步换景、宜居宜游的美丽乡村新面貌。

　　村里的路宽了、平了，环境也越来越好。上岗村的变化只是安义县大力实施人居环境整治的一个缩影。今年，安义县深入实施农村人居环境整治提升五年行动，启动安石线、古村景区沿线5个共同富裕样板村建设，大力实施集镇改造提升，在兼顾本地特色的同时，让老旧面貌焕然一新，实现美丽乡村串点成线，连线成片。

　　此外，安义县持续推进农村生活污水治理等民生工程，先后获评全国村庄清洁行动先进县、全国水系连通及水美乡村建设试点县、全国“四好农村路”示范县。

　　产业兴旺增活力

　　安义县把乡村振兴战略放在优先地位，立足乡村当地特色资源，加大产业帮扶力度，引导龙头企业和要素集聚，做优乡村特色产业，推进农业绿色高质量发展。

　　安义县因地制宜发展水果、米粉、瓦灰鸡三大特色产业，水果种植面积达3.8万亩，米粉年销量突破6800吨，瓦灰鸡养殖规模达3.9万羽，三大产业总产值突破6亿元，被评为“全国农业全产业链典型县”。

　　乡风文明聚人心

　　满眼碧绿，溪水潺潺，在距今已有560余年历史的安义县长均乡观察村墨山自然村，一座座白墙灰瓦的民房掩映在青山绿水间，在梅岭山麓下展现了一幅美丽动人的田园美景图。近年来，长均乡深挖历史文脉，实现惊艳蝶变，文明乡风扑面而来。

　　依托原有的良好传统风气，长均乡将乡贤文化与新时代文明实践有机结合，大力推进墨山村乡风文明建设，开展了“学国学，做最美少年”“最美家庭”评选等活动，并设立议事堂、荣誉堂等，“清白传家、诗礼继世”已成为规范全体村民的行为准则。

　　长均乡积极探索“新时代文明实践+乡贤”模式，引导广大乡贤一起推动建设乡村“大文明”。洗笔池内，清流汨汨，擦亮了墨山村亮丽的文化底色，激发出乡村发展新活力，观察村也获评第二批全国乡村治理示范村。

　　乡风文明的培育离不开干部和群众的携手努力。安义县不断做实新时代文明实践大文章，全力推进文明实践阵地提标、队伍提质、项目提档、活动提效、品牌提级，始终坚持县、乡、村三级联动，构建了多层次、一体化的文明实践格局。

　　数据来源：中共安义县委宣传部


　　《 人民日报 》（ 2022年08月11日 16 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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