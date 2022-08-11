本报记者 邹 松

随着非洲自贸区建设逐步推进，加纳等非洲国家迎来更大发展机遇。加纳第一大港特马港扩建后，已成为加纳及周边国家重要的物资进出口通道，对促进地区一体化产生了重要意义。图为近期拍摄的特马港。

新华社记者 许 正摄

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近期，非洲自贸区建设的一系列动作备受关注。自贸区运营、贸易协定谈判以及相关支持体系建设均取得实质性进展，极大推动了非洲大陆的经济一体化进程。自2021年1月1日启动以来，非洲自贸区建设在挑战中稳步前行。

在近期落幕的第四届非洲联盟（非盟）年中协调会上，与会的13个非洲国家元首或政府首脑呼吁成员国进一步推进非洲大陆自由贸易区（简称非洲自贸区）建设，更积极地落实自贸区协定，减少区域内的贸易壁垒，促进贸易一体化。

多个领域取得重要进展

非洲自贸区秘书长梅内表示，目前已有39个国家向非盟确认批准非洲大陆自由贸易协定，非盟成员国就超过80%非洲原产地商品的关税问题达成共识，并已启动争端解决机制。各缔约方已完成对8000余种产品原产地规则谈判进程的88%，尤其在汽车、纺织品、服装和糖类等领域取得重要进展。此外，随着非洲电子商务的快速发展，利益相关方正在酝酿数字贸易议定书。

今年初，非洲自贸区秘书处联合非洲进出口银行等机构在加纳首都阿克拉正式推出泛非支付结算系统，使得非洲国家能够使用本国货币在非洲大陆进行及时、安全和快速支付，预计每年为非洲大陆节省50亿美元支付成本。

加纳副总统马哈茂杜·巴武米亚表示，泛非支付结算系统将结束非洲国家间跨境支付对第三方货币的依赖，消除非洲国家间不同货币支付的障碍，惠及非洲中小企业、生产加工商和出口商，助力非洲贸易和经济可持续增长。还有专家表示，随着跨境支付变得越来越便利，国际投资者也将进一步受益于非洲自贸区红利。

非洲自贸区秘书处还与非洲进出口银行签署协议，成立非洲自贸区调整基金，用以支持非洲自贸区缔约国适应新的自由化和一体化贸易环境，减轻因降低关税和提升市场自由度可能造成的收入损失和竞争压力。

梅内表示，这些举措反映出非洲自贸区逐步前行势头，也彰显非洲各国促进本地区市场统一的决心，将进一步促进非洲大陆贸易和投资，加速工业化进程。

极大促进区域内自由贸易

专家分析，非洲自贸区建设的持续推进有望释放多领域、多行业联动发展的巨大活力。许多非洲国家不仅将基础设施作为振兴经济的优先领域，也在大力拓展移动通信、数字经济、清洁能源、智慧城市等新领域。

当前，部分非洲国家积极响应非洲自贸区号召，落实相关政策。尼日利亚前不久正式启动自由贸易区——安耶巴经济城，经济城内实行免税收、免进出口许可以及对外籍工人免配额限制等政策优惠，在经济城内加工或组装的尼日利亚产品能够以免关税的形式销往整个非洲市场。

近期，非洲自贸区数字贸易走廊宣布启动，旨在促进非洲中小企业发展并创造就业机会，以统一的数字平台促进非洲各国政府及企业落实非洲自贸区协定。梅内表示，非洲自贸区数字贸易走廊将把加入其中的中小企业和初创企业列入数字商业目录和社会信用系统中，相关系统可通过改善物流、零售网络等，提供金融整合和品牌发展支持，帮助企业在非洲各地扩展业务及出口产品。

除此之外，非盟电子疫苗护照的启用，将使非洲内部人员流通、贸易、旅行等更加便捷，为进一步推进非洲经贸一体化进程创造有利条件。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，非洲自贸区建设给非洲实现可持续发展目标带来了重要机遇。加纳海岸角大学商学院院长约翰·加齐认为，非洲自贸区将创造一个商品和服务自由流动的巨大市场。可以预见，这将对国际投资者产生巨大吸引力。

有望增强地区发展韧性

分析认为，非洲自贸区建设凸显了非洲国家推动经济转型的决心，有望增强地区经济发展韧性。世界银行与非洲自贸区秘书处今年6月30日共同发布报告称，在自贸区协定充分实施、投资和竞争得以规范的情况下，到2035年非洲有望增加5710亿美元收入，新增1800万个就业岗位，推动2.5%的劳动力进入新兴行业，从而使5000万人摆脱极端贫困。

塞内加尔经济学家萨姆巴分析认为，非洲大陆面积广阔，多数国家物质基础较为滞后，地区发展很不均衡，这是非洲一体化面临的固有障碍，同时也是以非盟为主导的非洲各国力图通过一体化来实现经济社会协调发展的根本动因。目前非洲大陆有8个区域经济合作组织和超过200个经济特区，享有税收减免、投资优惠等政策，可以成为非洲自贸区建设的先行样板，成为推动非洲大陆经贸一体化的重要参考。

南非总统拉马福萨认为，非洲一体化进程正不断取得新进展，非洲自贸区正式启动是非洲一体化进程中重要的里程碑。当前非洲推进一体化进程仍面临不少困难，特别是在应对新冠肺炎疫情、气候变化以及国际安全挑战等方面，地区整体应对能力亟待进一步提升。

在非盟今年3月发布的《2021年非洲一体化报告》的前言中， 非盟委员会主席法基表示：“尽管一些区域一体化的步伐缓慢，但在人员自由流动、取消关税壁垒、推动基础设施建设、构建运输走廊等多个专项领域已经取得了重大进展。”法基认为，在推进非洲大陆一体化方面取得的进展，有助于促进非洲大陆社会经济转型。东非共同体、西非共同体、东部和南部非洲共同市场等区域经济共同体在一体化进程中取得实质性进展的案例，为其他区域提供了有益经验。

（本报约翰内斯堡8月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 17 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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