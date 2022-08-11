李金磊

原标题：这十年GDP版图生变！安徽逆袭，福建晋级，上海成全球第四城

这十年，随着各个省份经济发展，中国地方经济版图也迎来嬗变。

其中，广东稳坐“第一经济大省”宝座，福建闯入GDP前十方阵，上海GDP跻身全球“第四城”，安徽“逆袭”逼近前十。

GDP前十强

从各省GDP总量来看，2012年，排在前十位的省份分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、河北、湖北、上海、湖南。

2021年排在前十位的省份分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、上海。

广东稳居第一宝座

面对兄弟省份的紧追不舍，广东依然稳居“第一经济大省”的宝座。

数据显示，广东2012年GDP为5.7万亿元，2021年GDP增长到了12.4万亿元，成为中国首个GDP突破12万亿元的省份。

作为改革开放的前沿，广东依靠着雄厚的经济实力成为中国经济发展的“领头羊”。2021年，随着东莞成为GDP过万亿城市，“粤老大”拥有了深圳、广州、佛山、东莞4座万亿之城。

作为外贸大省，广东2021年进出口达到8.27万亿元，首次迈上8万亿元的标志性台阶，约占全国的五分之一。

作为工业大省，广东2021年全部工业增加值突破4.5万亿元，位居全国第一，约占全国的八分之一。

福建闯入GDP前十方阵

这十年，GDP前十省份方阵一个大的变化就是迎来了福建省。

数据显示，福建GDP从2012年的2.02万亿元上升到2021年的4.88万亿元，经济总量从全国第11位提升至2021年的第8位。

福建占全国经济的比重从3.75%上升到2021年的4.27%，在全国经济格局中的地位不断提升。人均地区生产总值突破11万元，增长2.2倍，从全国第6位提升至2021年的第4位。

福建经济的“晋级”离不开数字经济、海洋经济的做大做优做强。

在数字经济方面，2021年福建省数字经济增加值达2.3万亿元，占地区生产总值比重超47%。在海洋经济方面，福建省海洋生产总值超1.1万亿元，连续7年保持全国第三位。

上海GDP跻身全球“第四城”

这十年，上海一直以一城之力稳居GDP前十方阵当中，而且在世界城市中的排位也不断攀升。全球“第四城”，这是上海的新标签。

8月8日，上海市委副书记、市长龚正在“中国这十年”主题新闻发布会介绍，上海GDP从2012年的2.13万亿元增长到2021年的4.32万亿元，跻身全球城市第四位；人均GDP从1.42万美元增加到2.69万美元，达到上中等发达国家水平。

上海到底有多牛？作为中国最大的经济城市和世界观察中国的重要窗口，上海土地面积占全国只有0.06%，但贡献了全国3.8%的GDP。

这座城市是国际经济、金融、贸易、航运中心，这十年，金融市场交易总额从528万亿元增长到2511万亿元，口岸货物贸易总额保持全球首位，上海港集装箱吞吐量连续12年位居世界第一。

上海还是中国消费第一城，2021年社会消费品零售总额1.8万亿元，规模稳居全国城市首位。所以，“魔都”的名号，不是白叫的。

安徽华丽“逆袭”逼近前十

这十年，传统农业大省安徽，凭借华丽的“逆袭”，让人刮目相看。

数据显示，安徽GDP从2012年的1.8万亿元增长到2021年的4.3万亿元，连跨3个万亿元大台阶，10年增量超过从新中国成立到2011年62年增量的总和。经济总量从2012年的第13位提升至2021年的第11位，跟第十位的上海相差无几，逼近前十。

现在的安徽有多少硬核？安徽省委书记、省人大常委会主任郑栅洁近期在“中国这十年”主题新闻发布会上透露一组数据：安徽实现了“传统农业大省”向“新兴产业聚集地”的跨越发展，制造业、数字经济增加值都超1万亿元，全球10%的笔记本电脑、20%的液晶显示屏在安徽生产，全国每3台冰箱、4台洗衣机、5台空调有1台是安徽制造。

安徽的“逆袭”并不是偶然，与进入长三角一体化国家战略密切相关。长三角一市三省中，上海是“模范生”，浙江是“优等生”，江苏是“尖子生”，而安徽是一个充满了朝气、充满了自信、充满了紧迫感的刻苦努力追赶的“新生”。

坐拥最长高铁里程的安徽，在“入长”后铆足了劲吸引投资、吸引企业、吸引人才。安徽省委副书记、省长王清宪近期表示，2021年，省政府的所有班子成员，一拨一拨见企业家，最终见了550多批次，总计5075人。

如今，安徽已经汇聚了蔚来、比亚迪、长安汽车、京东方、科大讯飞、阳光电源、维信诺、TCL等一大批企业，省会合肥更是被称为“最牛风投之城”。

这十年，你对哪个省份的发展印象深刻？

(责编：赵竹青、陈键)

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