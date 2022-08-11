原标题：网络诈骗套路深 超七成受访青年表示遇到过

每到暑期，年轻人的上网时间会相应增多，网络环境中暗藏的诈骗风险也会给他们带来很大影响。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1507名青年进行的一项调查显示，71.7%的受访青年表示自己曾遇到过网络诈骗，74.9%的受访青年认为涉世不深、缺乏社会经验的人更容易被骗。82.8%的受访青年建议利用短视频、直播等新媒体方式进行反诈宣传。

受访青年中，00后占30.9%，90后占48.4%，80后占20.7%。男性占36.3%，女性占63.7%。

67.7%受访青年自认为反诈意识强

重庆某高校大三学生蒋清伶（化名）说，自己在网购时曾被骗过。当时她需要一款已经绝版的纸胶带，有人联系说可以出售，“对方说自己急用钱，在二手物品交易平台上付款，要等确认收货后才能收到钱，所以要求我直接转账，可以再便宜50元。但我转账后对方没有发货，还删掉了我”。蒋清伶说，对方要求直接转账时，自己曾有过疑虑，要求对方发实物照，“确实发了照片，但我事后想想，可能是从别的地方盗来的图”。

调查中，71.7%的受访青年表示自己曾遇到过网络诈骗，其中44.2%的受访青年表示自己识别出来了没被骗，27.5%的受访青年表示被骗了。还有28.3%的受访青年表示没有遇到过网络诈骗。

在被骗了500元后，蒋清伶举报了对方的社交平台账号。她表示，在有过一次被诈骗的经历后，自己“吃一堑长一智”，对于网络交易会更加警惕，“就当买了一个教训，现在我觉得自己反诈意识比较强了”。

今年23岁的在读研究生江憬（化名）觉得自己反诈意识一般。他说在大三那年，自己被自称是淘宝客服的人诈骗了5万多元，对方以自己的身份信息弄错需要改回来为名，要求按照对方的提示一步步操作，开通银联并转走了钱。“事后回想起来其实这个骗子有很多漏洞，但当时没反应过来”。

数据显示，67.7%的受访青年自认为反诈意识强，25.4%的受访青年觉得一般，7.0%的受访青年觉得不强。交互分析显示，男性受访者自认为反诈意识强的比例（71.7%）高于女性（65.4%）。

“年轻人特别是未成年人，反诈意识不强。”北京云嘉律师事务所律师、中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领分析，虽然年轻人普遍从小就接触网络，但他们对网络诈骗的行为和方式未必了解，加上年龄小，心智不成熟，缺少防范意识。“反诈意识与年龄、对网络熟悉程度、受教育程度、工作生活背景都有很大关系。像老年群体，因为他们互联网知识有欠缺，甚至完全不懂，很容易被骗。还有一类群体，虽然长期接触网络，但只接触自己喜欢的应用，比如游戏、短视频等，对网络诈骗常用的手段未必很了解”。

82.8%受访青年建议利用短视频、直播等新媒体方式进行反诈宣传

浙江杭州某公司职员徐红（化名）说，曾有人加自己的QQ，冒充是自己女儿，说学校有个交换项目，需要交一笔钱去上课。“一开始我就识别出来对方是骗子，因为聊天的语气根本不是我女儿，我还故意和对方多聊了几句”。在与对方交流的过程中，她感觉到屏幕背后应该不是一个人，“他们的话术乍一听，还挺专业的，感觉更像是有团伙分工”。

“我觉得现在网络诈骗无孔不入，比如点个链接就可能遭殃。”徐红感觉，现在年轻人上网玩游戏、聊天，都很容易掉进诈骗的陷阱，如果平时接触反诈宣传不多，社交经验缺乏，就比较容易被骗，“我看到过有人利用游戏陪玩诈骗的，还有盗取社交平台账号向人借钱的”。

什么样的人容易被诈骗？74.9%的受访青年认为是涉世不深、缺乏社会经验的人，60.5%的受访青年认为是喜欢钻空子、占小便宜的人。其他还有：过于自信觉得不会被骗的人（55.6%）、不关注反诈宣传的人（46.1%）和缺乏辨别能力的人（41.0%）等。

蒋清伶觉得，现在有些通过直播方式开展的反诈宣传，形式新颖，“比起其他的宣传方式，直播更能深入年轻人，起到更好的宣传效果”。

在针对年轻人的反诈宣传上，82.8%的受访青年建议利用短视频、直播等新媒体方式进行反诈宣传，62.2%的受访青年期待在校园、社区等场所设置反诈课程。其他建议还有：张贴和发布更多的反诈宣传材料（57.1%），工作人员多走访易被骗人群，进行普法宣传（49.2%）等。

江憬觉得可以在校园多开展一些反诈讲座，“多结合具体案例来进行。另外我觉得短视频、长视频，这些具有新媒体属性的形式，也会更吸引年轻人关注”。

“开展反诈宣传是非常重要的，要让青少年提高反诈意识。”赵占领认为宣传教育是反诈工作中重要且艰巨的一项，因此需要监管部门、公安机关等加大宣传力度，特别是在网络平台上加大反诈宣传。“目前虽然有一些宣传资料，但可能青少年不感兴趣，就不会去关注，所以要创新宣传方式。用符合青少年兴趣和偏好的方式，去吸引他们的关注。也建议学校开设一些反诈的课程或专题讲座，通过这些方式提高青少年的反诈意识”。

（记者 孙山 实习生 徐欣怡 尚佳）

(责编：赵竹青、陈键)

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