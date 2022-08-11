为保障我国气象核心技术安全自主可控 国家级气象软件工程企业近日重组
2022年08月11日11:13 | 来源：中国网
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原标题：为保障我国气象核心技术安全自主可控，国家级气象软件工程企业近日重组
8月8日，国家级气象软件工程企业——北京风云气象科技发展有限公司正式启动组建。中国气象局党组成员、副局长于新文、毕宝贵出席启动会。
组建国家级气象软件工程企业，是中国气象局利用市场机制，整合优化气象软件优势资源，提升气象软件技术创新和服务供给能力，实现气象软件关键核心技术安全自主可控，推动气象业务系统专业化、集约化、可持续发展，更好支撑保障气象高质量发展。
重组后的风云公司拥有体系化的气象软件系统研发人才队伍，多类型、宽领域的业务资质条件和气象信息运营服务能力，旗下包括两个气象科技产业园园区，是我国最大规模体量的国有气象科技核心企业之一。预计到“十四五”末，风云公司将建成更为专业、体系更为完备的气象软件研发与运维团队，全面形成气象软件系统关键核心技术安全自主可控、集约发展的局面，有力推动气象软件向地球系统软件方向迅速演化，提升气象科技现代化水平，并将气象系统软件的相关功能组件推广到交通、军事、海洋、应急等领域开展融合应用，支撑实现气象强国目标要求。
(责编：董童、李源)
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