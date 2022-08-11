人民网北京8月11日电 （焦磊）暑期是国内消费的高峰期，瞄准消费旺季，加大消费行业纾困力度，鼓励企业推陈出新、主动迎接市场消费需求，是拉动新一轮消费、实现消费复苏的重要契机。今年暑期，影视、餐饮、旅游、酒店入住等数据显示，我国消费市场保持稳中回升的良好态势。

电影市场快速恢复

近日，科幻喜剧电影《独行月球》大热，成为内地影史国产片单日总场次冠军，也为暑期档电影市场回暖添了把火。据灯塔专业版数据显示，截至8月10日21时30分，暑期档（6月1日-8月31日）总票房达71.1亿（含预售），总场次2331.51万场，总人次1.83亿，距打破去年暑期档73.81亿票房近在咫尺。

6月以来，各地影院迎来复工复产潮。多地政府多措并举，推出一系列纾困政策，包括减免房租、发放疫情停业补贴和复工复市补贴、影视金融产品支持、就业扶持、发放消费卷、电影促销、加强影片供给等举措，帮助电影行业度过难关，进一步提振行业信心，促进影院行业全面复苏。

开源证券研报分析表示，基于疫情常态化防控下人们观影需求和新片供给产能的逐步释放，电影票房或持续回暖。

2022年各月票房情况。图片来源：灯塔专业版

据灯塔专业版数据显示，6月份电影票房环比增收近1.7倍，恢复到去年同期九成水平。7月单月电影票房共实现35.07亿元，同比增长8.6%，为6月票房的近两倍。8月份仅10天票房已接近6月份单月19.2亿的票房。

行业机构分析认为，从供给端来看，优质电影数量较少，叫好又叫座的电影作品仍然稀缺，急需内容与质量兼优的作品点燃观众的消费热情。随着暑期档进程过半，电影市场逐渐回暖，供需端有望双重推动电影市场增长。

旅游业进一步复苏

景区门票促销、发放文旅消费券、创新旅游产品……暑期是旅游旺季，随着疫情好转叠加各地政策红利，旅游业逐渐恢复，并带动住宿、交通等服务业回暖。

出行方面，中国国家铁路集团日前发布数据显示，7月份，全国铁路累计发送旅客2.24亿人次，日均722.8万人次，日均环比增加170.4万人次、增长30.9%。中国航协数据显示，7月中国境内航线日均执行航班量约9931班次，环比增长42.16%。统计数据显示，7月1日至17日，全国高速公路日均流量环比上升6.77%。交通运输部数据显示，7月我国城市轨道交通客运量环比增加1.7亿人次、增长9.55%。

酒店入住方面，财通证券分析数据显示，7月24日-7月30日，国内酒店客房总供给2068万间/夜（同比增长2%），总需求1413万间/夜（同比增长11.9%），供需差为655万间夜（同比降低14.3%）。环比来看，需求环比增长6.2%，供需差环比降低11.1%，入住需求超2021年同期，整体入住率超68%。

业内分析认为，受疫情影响较大的住宿业、景区服务业商务活动指数均连续上升。酒店业商务需求维持修复态势，旅游需求在暑期快速释放，预计酒店经营数据将持续改善。

旅游产品方面，途牛旅游数据显示，7月途牛预订订单环比增长112%，出游人次环比增长146%。其中，国内长线游产品预订订单占比为57%，周边游产品预订订单占比为31%。7月出游用户人均游玩天数达3.1天，用户出游天数较春节、五一、端午等假期均明显延长。

业内分析认为，短期内，局部地区疫情有抬头趋势，影响暑期旅游市场恢复，对热门地区、离岛免税销售都有一定影响。

餐饮收入逐渐回暖

国家统计局数据显示，6月，全国餐饮收入3766亿元，同比下降4%。商务部消费促进司副司长安宝军表示，全国餐饮收入同比虽然下降4%，但降幅比5月收窄17.1个百分点。

为了促使街头“烟火气”快速回归，从中央到地方，多项措施陆续出台，全力帮扶餐饮行业恢复发展。

此前，商务部、国家发展改革委等11部门联合印发《关于抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作的通知》，从加快出台相关补贴措施、落实好社会保险助企纾困政策、拓宽企业融资渠道、增强融资担保增信功能、发挥好商业保险支撑作用、支持老年助餐消费六个方面促进餐饮业恢复发展。此外，各地方也陆续推出多项助力餐饮业回暖举措，北京累计发放1亿元餐饮消费券；河南鼓励餐饮企业有条件地开展外摆服务；重庆金融机构对餐饮业持续优化金融服务、增加信贷供给……

政策助力下，餐饮行业销量持续增长。美团数据显示，7月18日，北京餐饮堂食消费券上线后两个小时，平台上到店堂食套餐、代金券等订单量环比前一周增长超83%；上海堂食恢复首日，到店餐饮线上交易额周环比增长达293%；从全国来看，截至7月27日，全国到店餐饮线上交易额环比增长20.2%，订单量环比增长19.2%。

万联证券分析表示，中国餐饮市场规模大且其增速常年高于社零总额增速，目前来看疫情对行业造成的短期影响已经得到较为迅速的恢复。由于餐饮市场与经济周期有较强的相关性，预计未来经济“稳中向好”的趋势将为餐饮行业带来稳定的增长，中国餐饮市场仍有较大成长空间。

(责编：郭思邈、吕骞)

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