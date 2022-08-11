人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国四级固体运载火箭捷龙三号地面试验收官 全面转入首飞试验阶段

2022年08月11日14:25 | 来源：人民网
小字号

捷龙三号整流罩静力及分离试验成功。中国航天科技集团一院供图

人民网北京8月11日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科技集团一院获悉，8月9日，该院所属中国长征火箭有限公司（以下简称“中国火箭公司”）抓总研制的四级固体运载火箭捷龙三号圆满完成整流罩静力及分离试验，标志着捷龙三号火箭工程阶段大型地面试验圆满收官，全面转入首次飞行试验阶段。

此项试验验证了火箭整流罩设计方案、工艺方案、质量可靠性、最大可用包络等得到充分验证，整流罩做到了安全防护到位、包络空间宽裕、环境保障周全，为卫星提供了一个安全、舒适的“家”。

在火箭升入太空的过程中，整流罩犹如铠甲一般，保护着卫星等有效载荷，免受热、湿、声、振等极端环境条件的影响。整流罩犹如给卫星提供了一个“家”，既要保证安全，还要舒适。承担着如此使命，整流罩需要在起保护作用时保持稳定，在完成“保护任务”的时候顺利脱离，如此“令行禁止”需要格外严谨的试验流程。

据捷龙三号整流罩分离试验负责人高利军博士介绍，捷龙三号整流罩是目前国内固体火箭使用的包络空间最大的整流罩，对于研制团队也是全新的挑战。整流罩静力试验，主要用于验证整流罩的结构强度和刚度，验证设计方案的正确性，考核主承力构件的材料、尺寸、连接方式等要素的可靠性，校核捷龙三号整流罩分离计算模型等。整流罩分离试验，验证了整流罩对卫星最大包络的适应性，确定了整流罩最大可用包络。

高利军表示，为了保证星箭对接过程中对卫星防护到位，团队在整流罩分离试验中对模拟卫星进行了碰撞危险点包络最大化处理，整流罩在设计上充分考虑了对卫星的环境保障，所有的分离装置采用了长征系列运载火箭使用验证过的成熟产品，在分离解锁流程中不会对卫星产生影响。整流罩主体结构采用蜂窝夹芯材料，可以很快衰减噪声和冲击，为卫星提供了很好的力学环境。并且在整流罩设计上，留有专门的环境保障设备、环境监测设备接口，保证可以随时监测，满足卫星的温湿度和洁净度要求。

对于商业运载火箭而言，在整流罩“安全、舒适”的前提下，还要拥有尽可能大的包络空间，才能提高有效载荷的适应性，搭载更多的“乘客”，进而提高发射任务的适应性和使用效率。虽然捷龙三号火箭的整流罩借鉴了长征系列运载火箭的成熟产品和技术，但在具体研制过程中对整流罩的分离方案、能源配置、具体结构都进行了重新设计，而且为了适应从三级箭体2.0m直径向3.35m直径的过渡变化，重新设计了整流罩的倒锥段，以期获得更好的气动特性。这一系列变化都给具体的生产、试验带来诸多的挑战，需要一丝不苟地甄别处理。

在火箭飞行过程中整流罩的运动、分离中的变形等因素，都会影响整流罩的可用包络空间的大小。因此，团队前期与结构专业、载荷专业、分离专业等多个专业成员一起攻关，通过进行三维运动分析、卫星与火箭的耦合分析、内部凸起物的分析等，最终得到理论上的最大可用包络。最终通过数字化分析加试验的方式，首次挖掘出整流罩中“倒锥段”的可用包络空间，得到了整流罩的最大包络。

后续，研制团队还将陆续完成全箭零秒模态试验，出厂测试和箭地合练等工作，合力攻坚克服每一项挑战，准好充足的准备，打好首飞前的最后一战。

 

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国四级固体运载火箭捷龙三号地面试验收官 全面转入首飞试验阶段
　　捷龙三号整流罩静力及分离试验成功。中国航天科技集团一院供图 人民网北京8月11日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科技集团一院获悉，8月9日，该院所属中国长征火箭有限公司（以下简称“中国火箭公司”）抓总研制的四级固体运载火箭捷龙三号圆满完成整流罩静力及分离试验，标志着捷龙三号火箭工程阶段大型地面试验圆满收官，全面转入首次飞行试验阶段。…
水利部：截至7月底已开工农村供水工程万余处 2531万农村人口供水保障水平提升
　　新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京8月10日电 （记者余璐）“截至7月底，全国各地共完成农村供水工程建设投资466亿元，是去年同期的2倍多；已开工农村供水工程10905处，提升了2531万农村人口供水保障水平；农村供水工程维修养护完成投资25.1亿元，维修养护工程6.7万处，服务农村人口1.3亿人。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部