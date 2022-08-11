新华社北京8月11日电（记者李延霞）记者日前从中国银保监会获悉，截至6月末，银行业金融机构民营企业贷款余额58.2万亿元，同比增长11.4%；有贷款余额民营企业户数8347万户，同比增长11.4%。

据介绍，银保监会采取多种举措，持续做好民营企业金融服务工作，特别是加大对受疫情影响暂时遇困民营企业的金融支持。银保监会积极落实延期还本付息政策；推动银行机构运用互联网、大数据、云计算、人工智能等手段，加强对风险评估、信贷决策、贷款发放等环节的支持，持续提升金融服务效率；鼓励保险公司积极发展财产保险、责任保险业务，创新保险产品，帮助民营企业有效缓解疫情冲击。

数据显示，上半年，新发放的企业类贷款中，民营企业贷款比重达53.5%，同比上升0.8个百分点；新发放民营企业贷款年化利率4.74%，同比下降0.57个百分点。上半年，银行业金融机构为149.6万户中小微企业和个体工商户、货车司机办理了延期还本付息，延期金额共计3.33万亿元。

银保监会表示，下一步将引导银行保险机构进一步完善服务民营企业体制机制，有针对性地推进纾困政策落实落细，推动金融产品服务创新，持续提升民营企业金融服务质效。

(责编：胡永秋、袁勃)

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