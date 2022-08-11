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我国主导第二项无人机领域国际标准正式发布

2022年08月11日17:25 | 来源：人民网
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人民网北京8月11日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，由我国牵头制定的无人机领域国际标准ISO 24356:2022《系留无人机系统通用要求》正式发布。这是继2020年2月我国主导的首个无人机领域国际标准ISO 21895:2020《无人驾驶航空器分级分类要求》发布以来，由我国主导并正式发布的第二项无人机领域国际标准。

据了解，在工业和信息化部指导下，《系留无人机系统通用要求》国际标准由中国航空综合技术研究所和深圳市赛为智能股份有限公司联合主导编制。国际标准化组织航空航天器技术委员会无人机系统分技术委员会（ISO/TC20/SC16）于2019年11月立项，历时近三年发布。

工业和信息化部介绍，《系留无人机系统通用要求》规定了系留无人机系统组成、功能、性能等一般要求，机载监控系统、动力和电气系统、电源输送系统、地面控制站等详细要求，以及地面保障与测试验证要求，可切实指导系留无人机系统及部件的研制、生产、试验和使用。

据介绍，目前，我国在ISO TC20/SC16仍有《民用多旋翼无人机系统试验方法》《民用轻小型多旋翼无人机飞行控制系统通用要求》《无人机感知与避撞系统》等11项国际标准在编，后续将陆续按程序发布。

(责编：申佳平、吕骞)
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