新华社北京8月11日电（樊曦、徐皓冰）记者11日从中国铁建股份有限公司了解到，亚洲最大地下综合交通枢纽——北京城市副中心站综合交通枢纽工程建设取得新进展。目前，该项目01标段站房核心区开始开挖施工，标志着北京城市副中心站建设全面进入站房主体施工阶段。

北京城市副中心站综合交通枢纽工程位于北京市通州区，整体为地下三层结构，总建筑规模约128万平方米，属于超大、超深、超宽地下工程。其中，01标段由中铁建设集团、中铁十六局集团、北京建工集团联合承建。

项目基坑平均深度达32米，最深处达43米。在施工过程中，为避免超大基坑的自然回弹效应破坏整体结构的稳定性，中铁十六局集团北京城市副中心站综合交通枢纽工程项目负责人刘长荣表示，项目成立专项团队，开展“超深超大基坑回弹效应研究”，根据基坑回弹变化实时调整施工方案。

北京城市副中心站综合交通枢纽工程是北京市继大兴国际机场后又一个大型交通基础设施工程。建成后，可1小时直达河北雄安新区，15分钟直达北京首都国际机场，35分钟直达北京大兴国际机场。

(责编：袁勃、胡永秋)

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