原标题：世界5G大会丨中国信科陈山枝：6G将出现两个标志性技术

8月9日，在世界5G大会Tech Talk 2022—5G-A/6G论坛上，中国信科集团副总经理、专家委主任、无线移动通信国家重点实验室主任陈山枝参会发表了《全域覆盖、场景智联——6G愿景和技术引擎》的主题报告。

陈山枝首先回顾了5G的发展历程。他认为，与4G移动通信服务于人为主不同的是，5G在服务行业上取得了突破，得到了各行各业的重视，并在此基础上赋能产业升级，催生数字化转型。6G的愿景是全域覆盖、场景智联，那么基于6G的愿景和挑战，6G的标志性技术是什么？

6G的两大标志

6G会颠覆人们对移动网络的认知。陈山枝表示，从需求的角度来看，6G要支持数字孪生、万物互联，特别是万物互联将涉及广域覆盖的问题。但目前全球现有的移动通信网络仅覆盖陆地20%、地球表面积6%，这是由技术经济学决定的。因此，通过卫星通信与地面移动通信融合发展，应用卫星对海洋、森林、沙漠、偏远地区进行覆盖，实现星地融合的全球广域覆盖，这是6G的标志之一。

6G将支持虚拟世界、沉浸式元宇宙体验，每个人都需要得到大带宽的支持，这将对局部覆盖的单用户速率与总系统容量提出挑战，因此他认为，未来会形成以用户为中心的6G接入架构，这将是6G的标志之二。

除了6G的两大标志以外，陈山枝认为，6G带来的巨大变革需要潜在关键技术支撑，包括超维度天线、编码调制、多址接入、通信感知融合以及内生智能与安全等。

陈山枝介绍了6G目前研究的时间节点。他认为，按照移动通信的代际特征，从前沿技术研究阶段，到2025年左右开始标准化，6G标准研究大概到2030年会形成标准的固化。目前学术界和工业界处在储备6G的前沿技术研究阶段。ITU-R WP5D基本完成6G未来技术趋势报告（FTT报告），包括通信感知融合等新兴使能技术，先进编码调制和多址接入、先进天线等无线空口增强技术，新型无线网络架构、星地融合等无线网络增强技术基本明确。他表示，中国信科集团一直以来在积极进行6G技术研究和标准推进工作，联合业界积极推入多项关键技术进入FTT报告。

会上，陈山枝表达了对6G发展的七个核心观点：

【观点1】星地融合移动通信：6G实现全域覆盖。

陈山枝认为，6G将实现全域覆盖，改变目前陆地移动通信覆盖的情况。虽然陆地移动通信服务的人口覆盖率约为70%，但仅覆盖了约20%的陆地面积，不到6%的地球表面积，比如沙漠、森林、海洋、极地及飞机等空间没有通信覆盖。从技术角度来看，采用6G统一空口传输技术，支持空天地一体化网络建设和运维，避免“烟囱式”的网络发展，未来6G要采用统一的空口、统一的核心网、统一的接入认证，用户拿着手机可以在城市、偏远地区、沙漠、森林等地域无感地接入到地面移动通信或卫星通信。从产业驱动角度来看，现有卫星网络、地面网络、海洋网络独立建网，标准体制不统一，产业链割裂。

【观点2】智简网络架构:6G架构变革趋势。

陈山枝认为星地融合面临最大的挑战是过去地面的移动通信网络架构是平面的，现在需要构成立体的网络。因此需要引入弹性可重构网络架构，网元功能在星地间柔性分割、按需部署，实现以用户为中心，分布式、智简的架构。

【观点3】超维度天线技术：向多维度拓展。

更高的带宽需要更大的频谱，多天线技术是拓展信道资源、提升无线资源利用率的重要手段，能提升频谱效率和可靠性、扩展覆盖的同时抑制干扰。陈山枝认为，需要通过超维度天线技术，集成使用分布式超大规模天线、集中式超大规模天线、全息MIMO等技术，解决提升带宽和频谱效率问题。

【观点4】新型多址接入：地面通信和卫星通信融合中的重要作用。

星地融合以后，万物互联/智联对多址接入带来巨大的挑战，需要支持每平方米10个以上终端的巨量泛在连接场景及空天地融合场景。因此6G需要有一个灵活的接入方式，以容纳更多的用户接入。

【观点5】新型编码：支持6G解决超高吞吐、超低时延的问题。

编码与调制作为移动通信的基础技术，其设计将直接影响到6G系统超高吞吐、超高可靠、极低时延，高移动性等KPI指标的达成。未来6G在面临更多的应用场景情况下，需要多样化的编码技术。比如可以支持高吞吐量的编码，支持低复杂度的编码以及信源和信道的联合编码等。

【观点6】通信与感知融合：支持6G实现万物智联。

6G将利用雷达、成像等无线感知技术实现非目标终端等物体的位置、姿态以及环境信息的感知，从而获取多维度多层次感知数据，将移动通信系统从目标终端扩展到物与环境，实现万物智联。陈山枝认为，目前正在开展通信感知场景以及架构设计、环境感知与辅助通信技术、通感融合空口技术等方面的研究，使未来能够在通信感知一体化架构和关键技术做很多贡献。

【观点7】人工智能从5G应用走向6G内生。

陈山枝认为，6G将实现内生智能，利用人工智能实现网络的自优化、自演进，提高网络的安全性和可靠性，大幅降低网络运维成本，降低网络能耗，增强用户体验。

6G网络智能将从集中式的云化智能向分布式的网络智能转变，数据处理从核心向边缘转变，边缘智能的不断发展将带来基站与终端之间更为频繁的数据交互。

据悉，中国信科是由原大唐电信集团和烽火科技集团联合重组的中央企业。中国信科积极布局6G研究，已连续两年发布“全域覆盖，场景智联” 6G白皮书，联合业界积极开展6G愿景与需求的研究、6G关键技术的研究与验证，为后续的6G标准化工作做好前期储备工作。

(责编：罗知之、吕骞)

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